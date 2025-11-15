La Empresa Portuaria San Antonio (EPSA) informó que, en el marco de la licitación pública internacional de las obras de construcción del proyecto Puerto Exterior, se ha definido el listado final de empresas y consorcios precalificados que integran el Registro de Puerto Exterior.

Este registro final lo integran Van Oord Dredging and Marine Contractors B.V.; Jan De Nul NV; China Harbour Engineering Company Ltd.; el Consorcio Dragados Sacyr Obras Portuarias S.A., conformado por Sacyr Chile S.A. y Dragados S.A. Agencia en Chile; el Consorcio Grupo CRCC, integrado por China Railway Construction Corporation (International) Limited, Agencia en Chile, y CRCC Harbour and Channel Engineering Bureau Group Co., Ltd.; y el Consorcio Acciona–Hyundai, conformado por Acciona Construcción S.A. Agencia Chile y Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd.

Con esta definición, todas estas empresas y consorcios, que cumplieron los estrictos requisitos técnicos y administrativos establecidos por EPSA y acreditaron una amplia trayectoria en la construcción de infraestructura marítima de gran escala a nivel mundial, quedan habilitados para presentar sus ofertas en la siguiente etapa del proceso de licitación de las obras de Puerto Exterior, tal como establecen las bases del proceso

“La conformación de este registro final confirma el éxito y la solidez de la licitación que hemos impulsado. Contar con empresas y consorcios de clase mundial demuestra el alto interés que genera Puerto Exterior y reafirma la confianza internacional en la capacidad técnica y en la proyección estratégica de Puerto San Antonio. Con esta etapa cumplida, avanzamos con total certeza en un proceso muy competitivo, transparente y de alto estándar, lo que, sin duda, será muy valioso para adjudicar el contrato de construcción de la obra portuaria más importante en la historia de Chile”, afirmó Ramón Castañeda, gerente general de Puerto San Antonio.

La licitación contempla la adjudicación de un contrato para la construcción del molo de abrigo (de aproximadamente 4 kilómetros de extensión), el dragado para la generación de la dársena y el canal de acceso, las explanadas, el acceso ferroviario con dos estaciones e instalaciones de faenas, junto con medidas de compensación y mitigación medioambiental. Esto implicará una inversión de la Empresa Portuaria San Antonio de USD 1.950 millones.

El cronograma de la licitación considera la recepción de ofertas en enero de 2026 y la adjudicación del contrato en marzo del mismo año.

El proyecto

Puerto Exterior contempla la construcción de un molo de abrigo o rompeolas (de aproximadamente 4 kilómetros de longitud), dragados y explanadas que darán lugar a dos terminales semiautomatizados de 1.730 metros cada uno.

El proyecto se desarrollará gradualmente en cuatro etapas, de acuerdo con la proyección de demanda y, en plena operación, tendrá una capacidad para transferir 6 millones de TEU al año (equivalentes a cerca de 60 millones de toneladas de carga), y podrá recibir, en forma simultánea, hasta ocho buques de 400 metros de largo, los de mayor tamaño que hoy navegan en el mundo.

El plan integral de inversión se estima en US$4.450 millones; de los cuales US$1.950 millones serán aportados por la EPSA para la construcción de las obras de abrigo, la generación de la dársena, áreas de respaldo y vías de acceso, además de las medidas de mitigación y compensación ambiental. Los restantes US$2.500 millones serán aportados por el sector privado, mediante concesiones portuarias, para la construcción, habilitación y operación de los sitios.

Puerto Exterior comenzará a operar con su primera etapa, de 865 metros de muelle, hacia el año 2036, sumando una capacidad disponible de 1,5 millones de TEU anuales.