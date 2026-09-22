Con música y un ambiente familiar, Puerto San Antonio celebró las Fiestas Patrias junto a la comunidad en el Paseo Bellamar, un espacio emblemático de la ciudad que tuvo al mar y al puerto como escenario de una jornada dedicada a rescatar las tradiciones que forman parte de la identidad de San Antonio y de nuestro país.
El evento contó con la presentación de la agrupación local “Herencia Cuequera”, que cautivó a los visitantes con su folclore. A ellos se sumó el cantor y compositor sanantonino Mario Medina, ganador del Festival del Huaso de Olmué 2026, quien compartió parte de su repertorio junto a La Banda del Puerto.
El subgerente de Relacionamiento Comunitario de Puerto San Antonio, Victoriano Gómez, destacó que “hemos tenido una jornada excepcional y con mucha alegría, en la que los asistentes disfrutaron de un artista local muy trascendente como Mario Medina. Estamos felices de vivir este tipo de actividades junto a nuestra comunidad y en el Paseo Bellamar”.
Gómez agregó que “queremos que el Paseo Bellamar siga siendo un punto de encuentro para las familias, los emprendedores, nuestros artistas y todos quienes son parte de esta ciudad. Para Puerto San Antonio es muy importante generar estas instancias, donde podamos encontrarnos, poner en valor nuestras tradiciones y celebrar juntos lo que somos como comunidad sanantonina”.
“Esta es la primera actuación que tenemos en San Antonio después del Festival del Huaso de Olmué. Quiero agradecer profundamente a Puerto San Antonio que nos invitó a participar con nuestra gente en este paseo tan hermoso que tenemos, con un día maravilloso y con música local”, dijo Mario Medina.
La mejor empanada
La jornada también tuvo como protagonista a una de las preparaciones más tradicionales de estas fechas: la empanada de pino. Ocho emprendimientos locales participaron en el concurso organizado por la Municipalidad de San Antonio, con el patrocinio de Puerto San Antonio. El jurado, integrado por Patricio Riquelme, miembro de los Chefs del Mar, y los concejales Sofía Contreras y José Ibarra, determinó que la panadería El Sol se quedara con el primer lugar.
El concejal Manuel Meza, en su calidad de alcalde protocolar, valoró la realización de esta iniciativa y señaló que “creo que es muy importante fomentar y reconocer el trabajo de los emprendedores de San Antonio, muchos de los cuales llevan años desarrollando sus negocios y otros que hoy están dando sus primeros pasos. Esta actividad demuestra que, trabajando en conjunto, podemos generar espacios de encuentro y participación para la comunidad. Quiero destacar especialmente la colaboración entre el municipio, los emprendedores y Puerto San Antonio, que hizo posible esta entretenida actividad dieciochera”.
Gloria Guajardo, encargada de Desarrollo Económico de la Municipalidad de San Antonio aseguró que “estamos contentos y orgullosos de que las panaderías y los emprendedores hayan confiado en participar en esta iniciativa, que ha sido muy transparente”, mientras que el juez Patricio Riquelme se sinceró apuntando que “como cocinero amo la cocina chilena. Para mí estar hoy día representando a mi agrupación Chefs del Mar es un orgullo, por lo que quiero agradecer a la Empresa Portuaria San Antonio y a la Municipalidad, por estos encuentros gastronómicos en nuestro puerto, donde tenemos mucha tradición gastronómica”.
Macarena Iturbe, una de las dueñas de la panadería El Sol, no ocultó su felicidad y manifestó estar “agradecida de nuestros clientes, que fueron quienes nos alentaron para participar. Hacemos empanadas todos los fines de semana y la gente nos dice que son muy ricas. Entonces, por eso nos decidimos a participar”.
MundoMaritimo, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización para las Naciones Unidas ONU, adhiere a la promoción de actividades impulsadas por las organizaciones y empresas, que buscan potenciar una agenda transformadora, dejando atrás viejos paradigmas en la búsqueda de construir el mundo del futuro.
En esta línea, acompañamos a los miembros de la industria marítima, portuaria y logística, tanto en la región latinoamericana como a nivel global, en difundir sus acciones de sostenibilidad y acercamientos con las comunidades, destacando el profundo valor que tienen y sus beneficios estratégicos, operativos, culturales, sociales y organizacionales.
Puerto San Antonio inició la celebración de Fiestas Patrias con una masiva jornada folclórica en el Paseo Bellamar
Puerto Valparaíso celebró junto a dirigentes vecinales el inicio de Fiestas Patrias
3722 compañías registradas, 51 países, 85 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.