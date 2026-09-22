Con música y un ambiente familiar, Puerto San Antonio celebró las Fiestas Patrias junto a la comunidad en el Paseo Bellamar, un espacio emblemático de la ciudad que tuvo al mar y al puerto como escenario de una jornada dedicada a rescatar las tradiciones que forman parte de la identidad de San Antonio y de nuestro país.

El evento contó con la presentación de la agrupación local “Herencia Cuequera”, que cautivó a los visitantes con su folclore. A ellos se sumó el cantor y compositor sanantonino Mario Medina, ganador del Festival del Huaso de Olmué 2026, quien compartió parte de su repertorio junto a La Banda del Puerto.

El subgerente de Relacionamiento Comunitario de Puerto San Antonio, Victoriano Gómez, destacó que “hemos tenido una jornada excepcional y con mucha alegría, en la que los asistentes disfrutaron de un artista local muy trascendente como Mario Medina. Estamos felices de vivir este tipo de actividades junto a nuestra comunidad y en el Paseo Bellamar”.

Gómez agregó que “queremos que el Paseo Bellamar siga siendo un punto de encuentro para las familias, los emprendedores, nuestros artistas y todos quienes son parte de esta ciudad. Para Puerto San Antonio es muy importante generar estas instancias, donde podamos encontrarnos, poner en valor nuestras tradiciones y celebrar juntos lo que somos como comunidad sanantonina”.

“Esta es la primera actuación que tenemos en San Antonio después del Festival del Huaso de Olmué. Quiero agradecer profundamente a Puerto San Antonio que nos invitó a participar con nuestra gente en este paseo tan hermoso que tenemos, con un día maravilloso y con música local”, dijo Mario Medina.

La mejor empanada

La jornada también tuvo como protagonista a una de las preparaciones más tradicionales de estas fechas: la empanada de pino. Ocho emprendimientos locales participaron en el concurso organizado por la Municipalidad de San Antonio, con el patrocinio de Puerto San Antonio. El jurado, integrado por Patricio Riquelme, miembro de los Chefs del Mar, y los concejales Sofía Contreras y José Ibarra, determinó que la panadería El Sol se quedara con el primer lugar.

El concejal Manuel Meza, en su calidad de alcalde protocolar, valoró la realización de esta iniciativa y señaló que “creo que es muy importante fomentar y reconocer el trabajo de los emprendedores de San Antonio, muchos de los cuales llevan años desarrollando sus negocios y otros que hoy están dando sus primeros pasos. Esta actividad demuestra que, trabajando en conjunto, podemos generar espacios de encuentro y participación para la comunidad. Quiero destacar especialmente la colaboración entre el municipio, los emprendedores y Puerto San Antonio, que hizo posible esta entretenida actividad dieciochera”.

Gloria Guajardo, encargada de Desarrollo Económico de la Municipalidad de San Antonio aseguró que “estamos contentos y orgullosos de que las panaderías y los emprendedores hayan confiado en participar en esta iniciativa, que ha sido muy transparente”, mientras que el juez Patricio Riquelme se sinceró apuntando que “como cocinero amo la cocina chilena. Para mí estar hoy día representando a mi agrupación Chefs del Mar es un orgullo, por lo que quiero agradecer a la Empresa Portuaria San Antonio y a la Municipalidad, por estos encuentros gastronómicos en nuestro puerto, donde tenemos mucha tradición gastronómica”.

Macarena Iturbe, una de las dueñas de la panadería El Sol, no ocultó su felicidad y manifestó estar “agradecida de nuestros clientes, que fueron quienes nos alentaron para participar. Hacemos empanadas todos los fines de semana y la gente nos dice que son muy ricas. Entonces, por eso nos decidimos a participar”.

MundoMaritimo, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización para las Naciones Unidas ONU, adhiere a la promoción de actividades impulsadas por las organizaciones y empresas, que buscan potenciar una agenda transformadora, dejando atrás viejos paradigmas en la búsqueda de construir el mundo del futuro.

En esta línea, acompañamos a los miembros de la industria marítima, portuaria y logística, tanto en la región latinoamericana como a nivel global, en difundir sus acciones de sostenibilidad y acercamientos con las comunidades, destacando el profundo valor que tienen y sus beneficios estratégicos, operativos, culturales, sociales y organizacionales.