Felices y muy motivados están los socios y socias del Sindicato de Maestros Calificados de la Construcción de San Antonio que participan del curso de AutoCAD que es parte del Programa de Capacitación y Apoyo a la Educación Técnico Profesional 2025 que impulsa la Empresa Portuaria San Antonio con el objetivo de preparar a los trabajadores para los desafíos que traerá el crecimiento portuario en los próximos años.
El curso, que se materializa en el marco del acuerdo colaborativo suscrito en 2024 por Puerto San Antonio y este sindicato, cuenta con el apoyo estratégico de OTIC SOFOFA y del CFT Estatal San Antonio, institución que actúa como organismo técnico de capacitación y dispuso de sus instalaciones para dictar las clases.
De esa manera, los alumnos, que previo al curso de AutoCAD recibieron clases de ofimática, actualmente están adquiriendo competencias en el uso de este software esencial para la planificación, diseño y ejecución de proyectos en construcción y otras áreas industriales.
El gerente de Sostenibilidad y Asuntos Públicos de Puerto San Antonio, Cristian Puga, destacó el compromiso de la empresa con el desarrollo social de la comunidad al señalar que “se trata de un programa especial y de gran responsabilidad respecto a cómo, desde una empresa pública y en alianza con otras entidades públicas y privadas, fortalecemos la relación con la comunidad al asumir un rol activo con la capacitación y empleabilidad de vecinas y vecinos, entregándoles herramientas concretas para mejorar su acceso a nuevas oportunidades, lo que va en línea con el modelo de sostenibilidad que impulsa Puerto San Antonio”.
Puga agregó que “el gran interés y entusiasmo de los alumnos de este curso de AutoCAD nos desafía a seguir trabajando con más fuerza. Queremos que el desarrollo actual y el crecimiento futuro del puerto, a través del proyecto Puerto Exterior, se traduzcan en un mejor y mayor desarrollo social y comunitario para San Antonio".
Para Miguel Rivera, docente del curso de AutoCAD, “esta es una herramienta vital para el área de construcción, ya que permite tener acceso a la planimetría de diferentes proyectos y especialidades. No solo se ocupa en construcción, sino también en empresas metalmecánicas y otros rubros. Aprender a manejar las distintas herramientas del software es de suma importancia, pues muchas de ellas son imprescindibles para optimizar los procesos y mejorar la precisión en los trabajos”.
Luis Miranda, uno de los alumnos, dijo que, si bien el desafío de estudiar es demandante, también es una oportunidad para seguir aprendiendo. “Este es un campo completamente nuevo para nosotros, solo conocía el AutoCAD de nombre, pero con las clases ya estamos dando los primeros pasos en manejarlo. Es una oportunidad para ampliar nuestras posibilidades y habilidades”.
Por su parte, Sergio Alarcón, otro de los alumnos, expresó que “este curso me está mostrando que el dibujo técnico en AutoCAD tiene un potencial enorme. Antes, solo trabajaba con métodos tradicionales —regla, papel diamante— y ahora, con esta tecnología, puedo hacer diseños con mayor precisión y en menos tiempo, lo que resulta fundamental en nuestra profesión. Estamos en un proceso de preparación para los grandes proyectos que vienen, como la futura expansión del puerto. Es importante que tanto los jóvenes como los que llevan más tiempo en el rubro tengan las herramientas para afrontar los desafíos futuros”.
Miriam Meza, que asiste de oyente al curso de AutoCAD, resaltó la importancia del programa para el desarrollo local. “Creo que San Antonio debe crecer junto al puerto, y los trabajadores debemos contar con las herramientas modernas que nos permitan seguir desarrollándonos. La capacitación en AutoCAD nos prepara para ser parte de ese crecimiento, y también ayuda a reducir las desigualdades tecnológicas en nuestra comunidad”, afirmó.
