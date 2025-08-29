Un curso de “Alfabetización Digital” dirigido a adultos mayores de la ciudad de San Antonio y que beneficia a personas adheridas a la Unión Comunal del Adulto Mayor (UCAM)está desarrollando Puerto San Antonio desde hace algunas semanas. La actividad se realiza en el marco del Programa de Capacitación y Apoyo a la Educación Técnico Profesional, que beneficiará a más de 600 personas de todas las edades.
Puerto San Antonio informó que el plan entregará a los alumnos y alumnas las herramientas tecnológicas que faciliten la comunicación y el acceso a diversos servicios, lo que les permitirá tener una mayor autonomía para desenvolverse en el día a día en el uso de equipos y plataformas informáticas.
Los participantes han recibido capacitación práctica para manejar aplicaciones y plataformas que les permitirán interactuar con su círculo más cercano, atender diligentemente una variedad de necesidades cotidianas y, de la misma forma, vincularse con instituciones y organizaciones sociales de su interés.
En la ejecución del curso participan OTIC Sofofa y el CFT Estatal Región de Valparaíso, sede San Antonio, este último actuando como el organismo técnico de capacitación y también como sede para la realización de los cursos.
Cristian Puga, gerente de Sostenibilidad y Asuntos Públicos de Puerto San Antonio, resaltó que “dotar a los adultos mayores de competencias digitales no solo facilita la comunicación, sino que también promueve la autonomía, participación social y una mayor inclusión en trámites y servicios que hoy se gestionan en línea. Con este tipo de iniciativas, como Puerto San Antonio estamos beneficiando a adultos mayores que valoran mucho este aprendizaje porque les ayuda en la rutina del hogar y en la relación con sus pares”.
Las materias tratadas en las clases son fundamentales en el mundo digital de hoy, como lo indica el profesor Diego Pérez, del curso de Alfabetización Digital, quien señala que este “o se compone de aprendizaje de las partes del computador, tanto internas como externas, además del uso correcto de Windows, Excel, PowerPoint, Word y los beneficios de Internet para buscar información”.
Gloria Urbina, alumna y socia de la UCAM, comentó entusiasmada que “me encanta porque nos dan la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos que uno cree que no son necesarios y después te vas dando cuenta que sí lo son. Así que estoy contenta con el grupo curso en el que estamos y de la misma forma destaco que el profesor tiene mucha paciencia para enseñarnos y darnos las instrucciones de una forma que nos resulta más fácil entender”. Además, se manifestó contenta al indicar que “me gusta que Puerto San Antonio se integre a la comunidad. En el caso de nosotros, nos han ayudado como junta de vecinos a prepararnos y eso está bien, porque el Puerto es para todos nosotros”.
Otra participante, Silvia Uribe, presidenta del Grupo de Adultos Mayores Armonía y dirigente de la UCAM, valoró positivamente la instancia, destacando que “este proyecto es muy bueno para todos, especialmente para los adultos mayores ya que se logra aprender un poquito más de lo que uno no sabe. Generalmente una, como adulta mayor, está un poco nula en todo lo que tiene relación con la computación, así que esto nos sirve bastante a todos nosotros para entender de mejor forma cómo funciona y de qué forma le podemos sacar un provecho para mejorar nuestra calidad de vida”.
MundoMaritimo, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización para las Naciones Unidas ONU, adhiere a la promoción de actividades impulsadas por las organizaciones y empresas, que buscan potenciar una agenda transformadora, dejando atrás viejos paradigmas en la búsqueda de construir el mundo del futuro.
En esta línea, acompañamos a los miembros de la industria marítima, portuaria y logística, tanto en la región latinoamericana como a nivel global, en difundir sus acciones de sostenibilidad y acercamientos con las comunidades, destacando el profundo valor que tienen y sus beneficios estratégicos, operativos, culturales, sociales y organizacionales.
Puerto Ventanas lanzó su programa "embajadores digitales" dirigido a alfabetización digital para adultos mayores de Puchuncaví
Puerto Ventanas realizó certificación del taller "Cuidado para adultos mayores" en Puchuncaví
3713 compañías registradas, 50 países, 78 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.