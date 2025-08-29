Un curso de “Alfabetización Digital” dirigido a adultos mayores de la ciudad de San Antonio y que beneficia a personas adheridas a la Unión Comunal del Adulto Mayor (UCAM)está desarrollando Puerto San Antonio desde hace algunas semanas. La actividad se realiza en el marco del Programa de Capacitación y Apoyo a la Educación Técnico Profesional, que beneficiará a más de 600 personas de todas las edades.

Puerto San Antonio informó que el plan entregará a los alumnos y alumnas las herramientas tecnológicas que faciliten la comunicación y el acceso a diversos servicios, lo que les permitirá tener una mayor autonomía para desenvolverse en el día a día en el uso de equipos y plataformas informáticas.

Los participantes han recibido capacitación práctica para manejar aplicaciones y plataformas que les permitirán interactuar con su círculo más cercano, atender diligentemente una variedad de necesidades cotidianas y, de la misma forma, vincularse con instituciones y organizaciones sociales de su interés.

En la ejecución del curso participan OTIC Sofofa y el CFT Estatal Región de Valparaíso, sede San Antonio, este último actuando como el organismo técnico de capacitación y también como sede para la realización de los cursos.

Cristian Puga, gerente de Sostenibilidad y Asuntos Públicos de Puerto San Antonio, resaltó que “dotar a los adultos mayores de competencias digitales no solo facilita la comunicación, sino que también promueve la autonomía, participación social y una mayor inclusión en trámites y servicios que hoy se gestionan en línea. Con este tipo de iniciativas, como Puerto San Antonio estamos beneficiando a adultos mayores que valoran mucho este aprendizaje porque les ayuda en la rutina del hogar y en la relación con sus pares”.

Las materias tratadas en las clases son fundamentales en el mundo digital de hoy, como lo indica el profesor Diego Pérez, del curso de Alfabetización Digital, quien señala que este “o se compone de aprendizaje de las partes del computador, tanto internas como externas, además del uso correcto de Windows, Excel, PowerPoint, Word y los beneficios de Internet para buscar información”.

Gloria Urbina, alumna y socia de la UCAM, comentó entusiasmada que “me encanta porque nos dan la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos que uno cree que no son necesarios y después te vas dando cuenta que sí lo son. Así que estoy contenta con el grupo curso en el que estamos y de la misma forma destaco que el profesor tiene mucha paciencia para enseñarnos y darnos las instrucciones de una forma que nos resulta más fácil entender”. Además, se manifestó contenta al indicar que “me gusta que Puerto San Antonio se integre a la comunidad. En el caso de nosotros, nos han ayudado como junta de vecinos a prepararnos y eso está bien, porque el Puerto es para todos nosotros”.

Otra participante, Silvia Uribe, presidenta del Grupo de Adultos Mayores Armonía y dirigente de la UCAM, valoró positivamente la instancia, destacando que “este proyecto es muy bueno para todos, especialmente para los adultos mayores ya que se logra aprender un poquito más de lo que uno no sabe. Generalmente una, como adulta mayor, está un poco nula en todo lo que tiene relación con la computación, así que esto nos sirve bastante a todos nosotros para entender de mejor forma cómo funciona y de qué forma le podemos sacar un provecho para mejorar nuestra calidad de vida”.

MundoMaritimo, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización para las Naciones Unidas ONU, adhiere a la promoción de actividades impulsadas por las organizaciones y empresas, que buscan potenciar una agenda transformadora, dejando atrás viejos paradigmas en la búsqueda de construir el mundo del futuro.

En esta línea, acompañamos a los miembros de la industria marítima, portuaria y logística, tanto en la región latinoamericana como a nivel global, en difundir sus acciones de sostenibilidad y acercamientos con las comunidades, destacando el profundo valor que tienen y sus beneficios estratégicos, operativos, culturales, sociales y organizacionales.