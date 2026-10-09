Los tiempos de espera por sitio de atraque presentan diferencias entre los puertos de las Américas incluidos en la actualización operacional de Kuehne+Nagel correspondiente al período del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2026. Navegantes registra el mayor promedio, con alrededor de cinco días, seguido de Lázaro Cárdenas, con 3,4 días.
En Brasil, Navegantes registra un tiempo promedio de espera por sitio de atraque de alrededor de cinco días, calculado sobre los últimos siete días del periodo de análisis. Según información de Hapag-Lloyd recogida en el reporte, la utilización del patio se sitúa en el 78% y las esperas de los buques superan las 24 horas. Además, el terminal Portonave ejecuta obras civiles destinadas a recibir naves de mayor tamaño.
Itajaí presenta una espera promedio de aproximadamente dos días y una evolución favorable de sus operaciones, pese a las condiciones meteorológicas adversas. “Los tiempos de espera de los buques siguen siendo limitados y la productividad se ha fortalecido respecto de la semana anterior”, señala Kuehne+Nagel.
En Manaos, el promedio se sitúa en torno a un día. Sin embargo, el reporte advierte sobre restricciones futuras asociadas a las condiciones del río Amazonas. La temporada seca probablemente comenzará en el presente mes, durante la semana 41 (lunes 5 al domingo 11 de octubre) lo que implicaría limitaciones a la navegación con efectos sobre la movilización de carga en el entorno del puerto.
Según las previsiones de Maersk citadas en la actualización, los impactos operacionales se producirían entre el 19 de octubre y el 22 de noviembre de 2026, mientras que las restricciones de capacidad se presentarían entre el 23 de noviembre y el 27 de diciembre.
En México, el puerto de Lázaro Cárdenas registra una espera promedio de aproximadamente 3,4 días. Durante el período reportado, la tormenta tropical Rachel provocó lluvias intensas y condiciones meteorológicas adversas en la costa del Pacífico de México, con posibles alteraciones de las operaciones de los buques, la movilización de carga y las conexiones terrestres del puerto.
Manzanillo, en tanto, presenta un promedio de alrededor de 1,4 días. Su desempeño continúa condicionado por demoras en el despacho aduanero, la elevada ocupación de los terminales, las restricciones de acceso para camiones y los cuellos de botella del transporte terrestre.
Los Ángeles en Estados Unidos registra un tiempo promedio de espera por sitio de atraque de aproximadamente un día, aunque enfrenta dificultades en sus conexiones terrestres. “Las restricciones ferroviarias y del transporte terrestre siguen siendo los principales desafíos”, indica Kuehne+Nagel, que también señala que los elevados volúmenes de importación continúan presionando a los terminales y las redes de transporte terrestre.
El reporte añade que el puente Vincent Thomas, que conecta San Pedro con Terminal Island sobre el canal principal de navegación del Puerto de Los Ángeles, cerrará durante el otoño boreal de 2026 para el reemplazo de su tablero. Los trabajos tendrán una duración estimada de dieciséis meses y supondrán una restricción adicional para la conectividad terrestre del puerto.
Para interpretar estas cifras, Kuehne+Nagel explica que su plataforma Seaexplorer calcula el promedio de espera de los últimos siete días considerando los buques portacontenedores de servicios principales que permanecen en áreas de fondeo designadas antes de su recalada. El indicador excluye a los buques feeders, las naves inactivas sin próximo puerto anunciado, aquellas que navegan lentamente hacia el fondeadero sin estar esperando dentro de él y las que atraviesan esa zona sin intención de recalar.
La plataforma utiliza cuatro estados operacionales. Considera una disrupción leve cuando el promedio supera los dos días y una disrupción elevada cuando excede los cuatro; también distingue entre operación habitual y puerto cerrado. No obstante, incorpora otros factores, como congestión de patios, huelgas, desastres naturales y problemas intermodales, y aplica reglas ligeramente diferentes a los principales puertos y centros regionales.
Por MundoMaritimo
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