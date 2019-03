La opción de salida al mar para Bolivia a través de la Hidrovía Paraguay-Paraná ya es una realidad vigente que se encuentra en pleno desarrollo. En ese sentido, el país altiplánico podría ser uno de los que opere mayores cantidades de carga a través de puertos de la Hidrovía.

La declaración de puertos internacionales impulsada por el presidente de Bolivia, Evo Morales, benefició a los puertos de Gravetal, Aguirre y Jennefer en Quijarro, permitiendo que cargas contenerizadas puedan arribar a los Puertos Bolivianos.

El gerente general de Puerto Jennefer, Bismark Rosales recordó que dicha declaración fue dentro de una coyuntura considerando el problema que tenían los puertos bolivianos de no poder realizar el comercio exterior por no tener la condición de puerto internacional. Bolivia no contaba con ningún puerto estatal que eran los únicos que podían desarrollar la actividad portuaria de comercio internacional, según informó Paraguay Fluvial.

“Los puertos que manejan su propia carga como agroindustria, hemos desarrollado varias estrategias para poder convertirnos en puertos internacionales, para poder prestar servicios a terceros y por ende poder seguir aumentando la carga boliviana que tiene un potencial muy grande. La coyuntura nos ha permitido que esto sucediera con el resultado de La Haya. Probablemente si eso no sucedía quizás iba a ser un ritmo más lento (…) nos ha favorecido a la hidrovía Paraguay Paraná y poder hacer conexiones tanto de Asunción como Puerto Quijarro”, explicó el ejecutivo.

Clave para Santa Cruz y Cochabamba

Rosales indicó que la hidrovía Paraguay –Paraná siempre fue una alternativa complementaria sustitutiva al desarrollo de la economía boliviana, aunque refirió que continuaran dependiendo de los puertos con costas en el Pacifico.

“Siempre vamos a tener que usar la costa del Pacífico, ya sea de forma soberana o no, con puertos de Chile o Perú, porque la carga que llegue para el occidente boliviano, La Paz, Oruro y áreas de influencia continúan necesitando del Pacifico, ya que económicamente es mejor. Sin embargo, para la zona de Santa Cruz, Cochabamba y esa área de influencia si es mucho más conveniente la hidrovía ya que en caso contrario, atravesar todo el país con una altimetría de 4.000 metros de altura, hace que se encarezca mucho la logística boliviana, por lo tanto, nos saca de competición en el mercado internacional por una cuestión logística”, aseguró.

Servicio permanente

El Buque Motor “Maria José” de la compañía Naviera Panchita G. zarpó recientemente con destino a Puerto Quijarro con un importante volumen de carga contenerizada.

La nave realizará viajes permanentes de forma dedicada para atender las cargas contenerizadas entre Bolivia, Buenos Aires y Asunción, según confirmaron los directivos de la naviera.

Por MundoMaritimo