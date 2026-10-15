La Autoridad de Puertos de Georgia (GPA, por sus siglas en inglés) informó que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos aprobó el permiso para desarrollar la Savannah Container Terminal, tras un proceso de revisión de tres años. El anuncio fue realizado durante el evento anual State of the Port of Savannah, donde el presidente de GPA, Kevin Price, destacó el papel del proyecto en los planes de expansión de la infraestructura portuaria.
“Estamos entusiasmados con el papel que desempeñará Savannah Container Terminal en nuestros futuros planes de crecimiento e inversión, que nos permitirán convertirnos en un puerto de contenedores con capacidad para 12 millones de TEUs, al servicio de clientes de Georgia y de todo el país, con la mejor infraestructura en una región de alto crecimiento”, señaló Kevin Price, presidente de la Autoridad de Puertos de Georgia.
Actualmente, el puerto de Savannah cuenta con una capacidad para movilizar 7,75 millones de TEUs. Con la nueva terminal, la autoridad busca ampliar esa capacidad y responder al crecimiento de la demanda de transporte de contenedores.
Obras desde 2028
Tras la aprobación del permiso, GPA avanzará con las siguientes etapas del desarrollo de la nueva terminal, que se ubicará en Hutchinson Island, en Savannah. La construcción comenzará en enero de 2028 y se espera que la instalación entre en operación a mediados de la década de 2030.
El proyecto contempla una inversión de US$2.300 millones y abarcará 350 acres, equivalentes a cerca de 142 hectáreas. Una vez finalizada, la terminal tendrá capacidad para movilizar 3,5 millones de TEUs y podrá recibir portacontenedores de mayor tamaño.
La iniciativa forma parte de un programa más amplio de inversiones y modernización de infraestructura, que incluye la renovación de Ocean Terminal, en el puerto de Savannah. Este proyecto considera una inversión de US$1.600 millones para elevar su capacidad desde 200.000 TEUs hasta 1,75 millones de TEUs, con finalización prevista para fines de 2028.
Infraestructura complementaria
Los planes de expansión también consideran mejoras en la infraestructura de acceso y conexión terrestre. Durante el evento, Kevin Price presentó avances relacionados con Ocean Terminal, el puente Talmadge, el proyecto de ampliación y profundización del canal de navegación de Savannah y el puerto interior de Gainesville.
En este contexto, GPA destacó la colaboración del Departamento de Transporte de Georgia en distintos proyectos destinados a fortalecer el crecimiento portuario mediante la ampliación de los corredores de carga.
La inversión de US$5.000 millones prevista para la infraestructura futura se suma así a los US$4.130 millones destinados durante la última década a instalaciones portuarias y conexiones terrestres, en una estrategia que busca acompañar la expansión de la capacidad de Savannah y reforzar su papel en las cadenas de suministro de Estados Unidos.
Cabe mencionar que el Puerto de Savannah constituye una puerta de entrada para las exportaciones contenerizadas de América Latina hacia el sureste de Estados Unidos, especialmente para productos agroindustriales y refrigerados. Según estadísticas de la Georgia Ports Authority, en 2025 recibió 67.514 TEUs procedentes de las costas oeste y este de Sudamérica, con un crecimiento del 8,3% en los embarques desde la primera de estas regiones respecto de 2024. Su conectividad marítima, infraestructura intermodal y acceso a centros de distribución del interior estadounidense fortalecen su papel como alternativa logística para los exportadores de la región.
Por MundoMaritimo
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