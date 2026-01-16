El Puerto de Santos finalizó 2025 con el mayor volumen de carga de su historia, al movilizar 186,4 millones de toneladas, de acuerdo con los resultados consolidados del año. La cifra representó un incremento de 3,6% respecto del récord previo alcanzado en 2024, cuando totalizó 179,8 millones de toneladas.
El resultado anual estuvo respaldado por un sólido desempeño en diciembre, mes en el que se registraron 14,7 millones de toneladas movilizadas, lo que implicó un aumento de 16,0% en comparación con igual mes del año anterior. Según la Autoridad Portuaria de Santos (APS), el comportamiento de 2025 reflejó la capacidad operativa del complejo para atender la demanda logística.
Durante el año, la carga general contenerizada fue uno de los principales impulsores del crecimiento. El puerto superó los 5,9 millones de TEUs, con un aumento de 7,7% interanual. En términos de peso, este segmento alcanzó 62,3 millones de toneladas, lo que representó un alza de 3,9%.
En el caso de los graneles, el volumen acumulado llegó a 94,5 millones de toneladas, con un crecimiento de 4,2%. Dentro de este grupo, el complejo sojero registró 44,9 millones de toneladas, un incremento de 18,9%, mientras que la celulosa alcanzó 9,9 millones de toneladas, con una expansión de 21,5%.
En contraste, algunas cargas mostraron retrocesos en el acumulado anual, entre ellas el azúcar, con una caída de 10,8%; el maíz, con una disminución de 4,6%; y los graneles líquidos, que retrocedieron 6,3%. No obstante, en diciembre se observó una recuperación en estos segmentos, con un crecimiento de 36,7% en los graneles sólidos y un aumento de 44,9% en el movimiento de maíz frente a diciembre de 2024.
En cuanto al flujo comercial, las operaciones de exportación totalizaron 137,4 millones de toneladas en 2025, lo que representó un aumento de 4,6%. Las importaciones, en tanto, sumaron 49 millones de toneladas, con una variación positiva de 1%. Hasta diciembre, el Puerto de Santos concentró el 29,6% del valor del comercio exterior brasileño, medido en US$ FOB, por encima del 29,0% registrado un año antes.
China se mantuvo como el principal socio comercial del complejo, al concentrar el 29,6% de las operaciones de intercambio. El aumento de la actividad también se reflejó en el tráfico marítimo, con la recalada de 5.700 buques durante 2025, lo que supuso un crecimiento de 2,7% respecto de 2024.
Por MundoMaritimo
