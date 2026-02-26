El Puerto de Pecém cerró 2025 con un movimiento total de 20.961.514 toneladas, cifra que representa un incremento de 7% en comparación con 2024. El principal resultado del período fue la movilización de contenedores, que alcanzó 706.509 TEUs, un aumento de 27% frente al récord anterior de 555.409 TEUs registrado el año previo.
En las operaciones vinculadas a rutas internacionales, el puerto movilizó 9,6 millones de toneladas, lo que equivale a un crecimiento de 19% interanual. En los desembarques internacionales destacaron los combustibles minerales (3.018.554 toneladas), hierro fundido (707.825 toneladas) y minerales (451.422 toneladas). En los embarques al exterior, los principales productos fueron hierro fundido (2.531.592 toneladas), minerales (590.353 toneladas), sal (204.191 toneladas) y frutas (190.646 toneladas).
En el total anual, los embarques sumaron 7,8 millones de toneladas, con un alza de 11,12% respecto de 2024. Los principales productos exportados fueron sal (736.911 toneladas), hierro fundido (508.734 toneladas), plásticos y sus manufacturas (271.522 toneladas) y productos químicos orgánicos (221.566 toneladas).
Por su parte, los desembarques alcanzaron 12,7 millones de toneladas, con un crecimiento de 4,84% interanual. Entre los principales productos se ubicaron minerales (3.894.627 toneladas), cereales (455.137 toneladas), combustibles minerales (369.198 toneladas) y productos químicos orgánicos (286.845 toneladas).
La movilización de frutas aumentó 14% en comparación con 2024, con incrementos de 27% en melones, sandías y papayas frescas.
Nuevas inversiones
En cuanto a proyectos en desarrollo, el Complexo do Pecém contempla nuevas inversiones. El Terminal de Tancagem se encuentra en construcción desde hace un año y prevé iniciar operaciones en 2027. El terminal de Transnordestina mantiene su puesta en marcha estimada para 2028 y una proyección de movimiento de 6 millones de toneladas en su primer año.
Asimismo, el Terminal de Gás do Nordeste busca comenzar operaciones en 2030, con una capacidad estimada de 500 mil toneladas anuales. En el área de Zona de Processamento de Exportação (ZPE), se desarrolla el proyecto de Data Centers. También se contempla el Hub de Hidrogênio Verde, cuya etapa de implantación está programada para 2027 y el inicio de operaciones para 2029.
Por MundoMaritimo
