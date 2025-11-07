El Puerto de Paracas, en Perú, concretó el embarque del primer contenedor cargado con uvas correspondiente a la temporada de exportación 2025-2026, un hito logrado gracias a los primeros envíos de Don Ricardo – a Frutura Company y Agrícola Guerrero.

En conversación con MundoMarítimo, César Rojas, gerente general del Puerto de Paracas, destacó que este embarque marca formalmente el inicio de una campaña en la que esperan superar ampliamente los resultados del ciclo anterior. “Con eso damos el kick off de la temporada de uva 2025-2026. Aspiramos poder superar la valla del año pasado y llegar al 45% del total de contenedores exportados en la región”, afirmó, detallando que durante esta temporada esperan movilizar más de 23.500 TEUs con la fruta la que navegará rumbo a EE. UU. (50%); Europa (30%) Centroamérica (10%) y Asia (10%).

Zonas de producción y destinos

El terminal atiende a un amplio corredor agrícola. “Nuestro hinterland va desde el sur de Lima, desde Cañete, hasta Arequipa con Pampa Baja. El Valle del Majes es también parte de nuestra zona uvera”, explicó el ejecutivo.

El primer embarque de la temporada tiene como destino final la Costa Este de Estados Unidos. “Recala en Colón y ahí la carga se transborda a Filadelfia, EE.UU. Son catorce días de tránsito”, detalló Rojas.

Refuerzo naviero para el peak de la uva

Para enfrentar las semanas de mayor demanda—entre la semana 1 y la 3 del calendario— el puerto contará con una amplia oferta de servicios marítimos. “Tenemos a MSC como principal carrier. También están recalando Maersk, ONE y CMA CGM, con el servicio ‘Américas’; ‘Peru Feeder’ (Maersk); el ‘CLX’ (Maersk) que ingresa en la semana 51; y el ‘PAD’, conocido como ‘Kiwi Express’ (CMA CGM), que arriba en la semana 1”, señaló.

Tecnología para carga refrigerada

El Puerto de Paracas ha reforzado su infraestructura y sistemas para garantizar eficiencia en la cadena de frío. “Tenemos 1.200 ‘plugs’ y un sistema de control automático de la condición de los contenedores. Ya no hace falta pasar inspección: con un tag verificamos la temperatura según la reserva y cualquier problema se detecta en tiempo real”, afirmó Rojas.

Agregó que desde junio operan con Navis, lo que ha permitido “una interacción muy fluida con las líneas navieras”.

El terminal espera además la llegada de una nueva grúa de muelle, con plazos de fabricación de 23 meses, proyectada para estar disponible en la temporada de uva dentro de dos años.

Un año histórico para Paracas

Rojas adelantó que 2025 cerrará como un periodo récord para el terminal. “Ha sido un gran año, creo que el mejor año de la historia”, sostuvo. Añadió que en carga general esperan bordear los 3,3 millones de toneladas, mientras que en contenedores se mantendrían cerca de las 90.000 unidades, pese a la salida temporal de un servicio.

A ello se suma el crecimiento en atención a naves Seatrade: “La temporada pasada fueron cuatro naves; este año serán siete”, destacó.

Igualmente, Rojas subrayó que el inicio de temporada de la uva no es el único motor para el terminal: “Seguimos con el arándano del sur y con la cebolla. Este año probablemente haremos cerca del 80% de toda la cebolla que va a Estados Unidos a través de Paracas”, indicó.

Mensaje a los productores

Rojas finalmente envió un mensaje directo a los agricultores y exportadores de la región: “Nos hemos preparado debidamente. Somos un terminal portuario responsable que cumple lo que dice que va a hacer, y eso hace que el usuario se sienta tremendamente satisfecho”.

Finalmente, resumió la visión para la temporada que comienza: “La palabra es fluir. No hay logística sin flujos, y estamos preparados para que la carga fluya”, destacó.

Por MundoMaritimo