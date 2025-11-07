El Puerto de Paracas, en Perú, concretó el embarque del primer contenedor cargado con uvas correspondiente a la temporada de exportación 2025-2026, un hito logrado gracias a los primeros envíos de Don Ricardo – a Frutura Company y Agrícola Guerrero.
En conversación con MundoMarítimo, César Rojas, gerente general del Puerto de Paracas, destacó que este embarque marca formalmente el inicio de una campaña en la que esperan superar ampliamente los resultados del ciclo anterior. “Con eso damos el kick off de la temporada de uva 2025-2026. Aspiramos poder superar la valla del año pasado y llegar al 45% del total de contenedores exportados en la región”, afirmó, detallando que durante esta temporada esperan movilizar más de 23.500 TEUs con la fruta la que navegará rumbo a EE. UU. (50%); Europa (30%) Centroamérica (10%) y Asia (10%).
Zonas de producción y destinos
El terminal atiende a un amplio corredor agrícola. “Nuestro hinterland va desde el sur de Lima, desde Cañete, hasta Arequipa con Pampa Baja. El Valle del Majes es también parte de nuestra zona uvera”, explicó el ejecutivo.
El primer embarque de la temporada tiene como destino final la Costa Este de Estados Unidos. “Recala en Colón y ahí la carga se transborda a Filadelfia, EE.UU. Son catorce días de tránsito”, detalló Rojas.
Refuerzo naviero para el peak de la uva
Para enfrentar las semanas de mayor demanda—entre la semana 1 y la 3 del calendario— el puerto contará con una amplia oferta de servicios marítimos. “Tenemos a MSC como principal carrier. También están recalando Maersk, ONE y CMA CGM, con el servicio ‘Américas’; ‘Peru Feeder’ (Maersk); el ‘CLX’ (Maersk) que ingresa en la semana 51; y el ‘PAD’, conocido como ‘Kiwi Express’ (CMA CGM), que arriba en la semana 1”, señaló.
Tecnología para carga refrigerada
El Puerto de Paracas ha reforzado su infraestructura y sistemas para garantizar eficiencia en la cadena de frío. “Tenemos 1.200 ‘plugs’ y un sistema de control automático de la condición de los contenedores. Ya no hace falta pasar inspección: con un tag verificamos la temperatura según la reserva y cualquier problema se detecta en tiempo real”, afirmó Rojas.
Agregó que desde junio operan con Navis, lo que ha permitido “una interacción muy fluida con las líneas navieras”.
El terminal espera además la llegada de una nueva grúa de muelle, con plazos de fabricación de 23 meses, proyectada para estar disponible en la temporada de uva dentro de dos años.
Un año histórico para Paracas
Rojas adelantó que 2025 cerrará como un periodo récord para el terminal. “Ha sido un gran año, creo que el mejor año de la historia”, sostuvo. Añadió que en carga general esperan bordear los 3,3 millones de toneladas, mientras que en contenedores se mantendrían cerca de las 90.000 unidades, pese a la salida temporal de un servicio.
A ello se suma el crecimiento en atención a naves Seatrade: “La temporada pasada fueron cuatro naves; este año serán siete”, destacó.
Igualmente, Rojas subrayó que el inicio de temporada de la uva no es el único motor para el terminal: “Seguimos con el arándano del sur y con la cebolla. Este año probablemente haremos cerca del 80% de toda la cebolla que va a Estados Unidos a través de Paracas”, indicó.
Mensaje a los productores
Rojas finalmente envió un mensaje directo a los agricultores y exportadores de la región: “Nos hemos preparado debidamente. Somos un terminal portuario responsable que cumple lo que dice que va a hacer, y eso hace que el usuario se sienta tremendamente satisfecho”.
Finalmente, resumió la visión para la temporada que comienza: “La palabra es fluir. No hay logística sin flujos, y estamos preparados para que la carga fluya”, destacó.
Por MundoMaritimo
Puerto de San Antonio: Se proyecta embarque de 95 millones de cajas de cherries en la temporada 2023-2024
3716 compañías registradas, 50 países, 79 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.