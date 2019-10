En el período enero-septiembre de este año, el puerto de Montevideo en Uruguay movió solo 338 mil contenedores, lo que implicó una caída de un 7% respecto al registro del año anterior, informó El Observador.

El gerente general del principal operador de muelles públicos, Montecon, Juan Olascoaga, comentó que no solo Montevideo ha mostrado un menor ritmo de actividad, ya que en la ciudad de Buenos Aires en Argentina, ha habido bajas incluso más significativas.

Una excepción a lo anterior, son las terminales graneleras de Rosario (Argentina) y Nueva Palmira (Uruguay), debido a una mayor producción de granos en la última zafra de verano. Según información del Instituto de Logística de Uruguay (Inalog), el movimiento de carga por esa terminal creció 10% en el período enero-junio.

No obstante, estos años los tránsitos de contenedores por la terminal de Montevideo acumulan un retroceso del 5,7%.

Olascoaga explicó que el último dato del mes de septiembre fue particularmente negativo para la ciudad uruguaya, puesto que esta altura del año la importación suele mostrar otra cara, porque se comienza a preparar la zafra de venta de fin de año y eso no sucedió.

Además, agregó que la mayor incertidumbre está puesta en Argentina, porque no se sabe el rumbo que tomará la política portuaria tras las elecciones presidenciales.

El gerente de Montecon dijo que la actividad para 2020 y 2021 será complicada para Uruguay, producto de la construcción de cuatro obras que demandarán una inversión de unos US$ 1.600 millones.

La primera de ellas es la construcción de un viaducto con un tramo aéreo de 1.800 metros con dos rampas de acceso para los vehículos de carga al puerto y que costará una suma de US$ 125 millones.

La segunda se trata de la terminal especializada para celulosa para la papelera finlandesa UPM, en la que se invertirán US$ 280 millones. En tanto, el tren para la pastera que ingresará al puerto demandará US$ 1.100 millones.

La cuarta obra es el muelle pesquero de Capurro a cargo del consorcio Teyma-Chediack. Respecto a este proyecto, el director de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo, dijo que todavía se están “puliendo detalles” para que el proyecto pueda rodar. Inicialmente se presupuestaba una inversión de US$ 95 millones, pero hubo correcciones de diseño y el costo se elevó US$ 115 millones. “Vamos a estar muy atentos a esas negociaciones para que los costos no sean muy superiores a los pactados en el contrato original”, manifestó Curbelo.

Cabe señalar que los números del puerto no son negativos solo para los contenedores, ya que la principal terminal para el movimiento de turistas vía marítima, Colonia, movilizó 1.051 millones de pasajeros en el período enero-julio, mientras que el año anterior la cifra fue de 1.376.

Por MundoMarítimo