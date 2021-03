El año 2021 se presenta como otro año sólido para el crecimiento de la carga de contenedores del Puerto de Mobile- Estado de Alabama- puerta de entrada alternativa que permite a los expedidores internacionales alcanzar cuatro importantes centros en un día: el Golfo de Estados Unidos, la Costa Este, el Medio Oeste y Canadá, informó Freightwaves.

Es así como los volúmenes sin precedentes procedentes de la ruta Transpacíficos han motivado a Ocean Network Express (ONE), miembro de THE Alliance, a lanzar un servicio semanal directo entre Asia y el Golfo de EE. UU. en abril, incluyendo una recalada en el Puerto de Mobile. Sin embargo, el aumento reciente de la utilización del puerto no es sólo una historia sobre la oportuna ubicación geográfica de Alabama.

"El éxito de la expansión y contratación de empresas en la región del sureste de EE.UU. se debe a varios factores, como la disponibilidad de terrenos, el acceso eficiente y rentable a los activos de transporte, las tarifas favorables de los servicios públicos y la mano de obra disponible", dijo Judith Adams, vicepresidenta de marketing de la Autoridad Portuaria del Estado de Alabama.

El crecimiento del puerto de Mobile se ve favorecido por las asociaciones estratégicas entre APM Terminals Mobile y la Autoridad Portuaria del Estado de Alabama, que se pusieron en marcha en 2008 después de que los expedidores expresaran repetidamente su frustración por la congestión y las tarifas de los transportes terrestres a las puertas de los enlaces tradicionales del este/oeste.

Es por ello, que el retirado director de la Autoridad Portuaria, Jimmy Lyons, trabajó con su equipo para identificar oportunidades de mercado desde el norte del Golfo hasta Chicago y regiones intermedias. Desde entonces, la terminal se ha ampliado dos veces, añadiendo una instalación de transferencia intermodal de contenedores y mejorando la infraestructura Post-Panamax antes de la profundización de 15,24 del puerto marítimo en 2025.

La flexibilidad de su cadena de suministro y los bajos costos dan al puerto de Mobile una ventaja competitiva, al igual que las 15.000 millas de conexiones de vías navegables interiores y las cinco vías ferroviarias de clase I adyacentes a APM Terminals Mobile, lo que hace que la transferencia de la carga desde la instalación de transferencia intermodal de contenedores sea perfecta.

En la actualidad, cada vez más los beneficiarios de la carga (BCOs, por su sigla en inglés) están trasladando la fabricación y el almacenamiento a Alabama, uniéndose a empresas como Hyundai, Walmart, Amazon y Mercedes-Benz.

En tanto, a finales de este año, MTC Logistics completará la construcción de su instalación de US$61 millones junto a la terminal de contenedores de la Autoridad Portuaria del Estado de Alabama. Esta instalación de almacenamiento en frío de 12 millones de pies cúbicos generará al menos 50 puestos de trabajo y proporcionará la capacidad necesaria para gestionar las crecientes exportaciones de productos refrigerados de la región, en concreto de aves de corral.

Además, Alabama, Mississippi y Georgia son los mayores productores de aves de corral del país, por lo que las nuevas instalaciones se centrarán en las exportaciones avícolas. "nuevas cadenas de transporte han crecido en el Golfo de EE. UU., en parte debido a los problemas de congestión en las costas del Este y del Oeste, pero también existe el atractivo de la carga de retorno", dijo Adams. "Los puertos estadounidenses son puertos de exportación. Por cada contenedor que entra, hay una carga de retorno esperando a ser cargada. Con la llegada de los centros de distribución internacional al Puerto de Mobile, el posicionamiento de los vacíos está aumentando para la demanda de exportación reprimida", concluyó Adams.

Por MundoMarítimo