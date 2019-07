En mayo pasado el Consorcio Portuario de Mar del Plata otorgó un permiso de uso del muelle 2 a Hipoute SA para desarrollar el servicio logístico vinculado con la operación de la carga en los buques de portacontenedores, para lo que dispone de dos predios por casi 20.000 metros cuadrados.

De esa manera, la habilitación del operador puso fin a una disputa con la autoridad portuaria que se había prolongado por más de tres años y buscó no solo la regularización administrativa sino también cumplir con uno de los viejos anhelos de Aduana: que Mar del Plata tenga un servicio seguro y habilitado donde poder planificar una zona primaria aduanera.

Cabe señalar que el permiso entregado es por un año y se le exige al nuevo concesionario gestionar la habilitación como terminal portuaria ante la propia Aduana. Si no logra ese propósito debe reintegrar el terreno al Consorcio de Mar de Plata cumplido el primer año de vigencia.

Sin embargo, los predios cedidos no incluyen el muelle sobre la sección 8 del espigón 2. No obstante, al carecer de un muelle, Aduana no habilitará a Hipoute como un terminal portuario ni el área de operaciones en zona primaria aduanera. Por ende, si bien hay habilitación, no existe futuro, ni estímulo para que se desarrolle la actividad, según consignó El Marplatense.

Invertir en grúas

Y no es el único obstáculo que Hipoute deberá sortear, ya que entre fines de julio y los primeros días de agosto, el buque “Lena” de MSC arribará al puerto de Mar del Plata, en lo que sería la última visita de la naviera al puerto Mar del Plata después de más de 4 años de un servicio continuado.

Cabe consignar que la naviera se despide del puerto porque se encuentra reemplazando el buque que ofrecía el servicio por otro que no tiene grúas y dado que Mar del Plata carece de esta infraestructura, interrumpirá las escalas en este puerto. Por lo que el nuevo consorcio necesitará invertir en la instalación de grúas o pórticos para poder movilizar los contenedores, tras la pronta salida de MSC de las operaciones en dicho terminal.

El presidente del Consorcio Portuario Mar del Plata, Martin Merlini aseguró al respecto que “son inversiones que esperamos que hagan los privados. De hecho, hemos normalizado la situación del operador actual en el Puerto de Mar del Plata sobre el tema de buques portacontenedores, razón por la cual estimamos que es necesario, después de haber normalizado esta situación técnica, legal y operativa de la empresa para que pueda operar, que tengan también la voluntad y el deseo de querer invertir en estas cosas”.

La pregunta es ¿Qué operador va a invertir los millones de dólares que se necesitan para traer una grúa o colocar un pórtico sobre el muelle para una operatoria mecanizada? Si sabe que en menos de un año debe entregar el predio porque no pudo cumplir las condiciones establecidas.

Además, se estima que no las podrá cumplir porque al momento de diseñar el área a conceder, excluyeron el muelle de ultramar, desoyendo las recomendaciones de la propia Aduana y los equipos técnicos del Ministerio de la Producción.

Decae movilización de carga

Entre enero y junio de 2018 por el puerto de Mar del Plata se exportaron 60.000 toneladas. Mientras que este año la actividad cayó al registrarse la exportación de 41.000 toneladas con 31 escalas de los buques de MSC y Maersk.

La disminución se generó, porque parte de los cargamentos de calamar fue exportada por puertos de la Patagonia, principalmente Puerto Deseado. Pero también el negocio pesquero atraviesa un período especial, con una fuerte caída de ventas.

Dada esa situación, el contexto no parece abrir las puertas al optimismo. En suma, condiciones como un mercado achatado, embarcadores desunidos, la predicción de una mayor utilización del transporte terrestre sobre la terminal marítima, son algunos de los aspectos que generan un contexto que hace difícil repetir las 116.000 toneladas que se exportaron por Mar del Plata el año pasado.

Por MundoMaritimo