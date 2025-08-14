Los puertos de Los Ángeles y de Long Beach registraron el mes de julio con mayor movilización de contenedores de su historia, producto del aumento de importaciones durante la pausa arancelaria. El Puerto de Long Beach movilizó 944.232 TEUs, lo que supone un aumento del 7% con respecto al récord anterior establecido en julio de 2024, anotando el tercer mes más activo en sus 114 años de historia. Mientras que, en el Puerto de Los Ángeles, julio fue el mes más activo registrado en los 117 años de historia, tras movilizar 1.019.837 TEUs, un 8,5% más que el mismo mes del año pasado.
Gene Seroka, director ejecutivo del puerto de Los Ángeles comentó que “las líneas navieras llevan meses adelantando sus cargamentos para evitar los aranceles. En julio, las terminales portuarias estaban repletas de buques cargados de bienes, que se procesaron sin demora, gracias al esfuerzo de nuestros dedicados trabajadores portuarios, operadores de terminales y ferrocarriles, camioneros y socios de la cadena de suministro”.
Por su parte, Mario Cordero, director ejecutivo del puerto de Long Beach declaró que “el retail está viendo ahora el arribo de bienes que se compraron a precios más bajos durante la pausa temporal de los aranceles y las represalias arancelarias a principios de este año. Debido a la incertidumbre actual causada por los cambios en las políticas comerciales, nuestra herramienta de monitoreo digital Supply Chain Information Highway prevé que la carga se reducirá en torno a un 10% en el segundo semestre de 2025, lo que se traducirá en un año sin cambios en cuanto al volumen”, afirmó
Resultados Puerto de Long Beach
En el Puerto de Long Beach el desembarque de contenedores llenos aumentó un 7,6% hasta los 468.081 TEUs, mientras que los embarques de contenedores llenos de exportación disminuyeron un 12,9% hasta los 91.328 TEUs. Los contenedores vacíos que pasaron por el puerto aumentaron un 12,3%, hasta alcanzar los 384.824 TEUs.
El puerto ha movilizado 5.690.863 TEUs durante los primeros siete meses de 2025, lo que supone un aumento del 10% con respecto al mismo periodo de 2024.
Resultado Puerto de Los Ángeles
En el Puerto de Los Ángeles los desembarques de contenedores llenos en julio ascendieron a 543.728 TEUs, un 8% más que el año pasado, siendo la mayor cifra jamás registrada en un mes en este ítem por el puerto. Los embarques de contenedores llenos alcanzaron los 121.507 TEUs, lo que supone una mejora del 6% con respecto a 2024. El puerto procesó 354.602 contenedores vacíos, un 10% más que el año pasado.
En los siete primeros meses de 2025, el puerto ha movilizado 5.975.649 TEUs, un 5% más que en el mismo periodo de 2024.
Por MundoMaritimo
Puertos de Los Ángeles y Long Beach en EE.UU. movilizan más de 1, 6 millones de TEUs en julio
Puerto de Los Ángeles y Long Beach registran volúmenes récord en julio tras anticipación de la temporada alta
