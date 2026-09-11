El Puerto de Los Ángeles movilizó 955.907 TEUs durante agosto, cerrando así el trimestre más activo en la historia del recinto. Entre junio y agosto, el puerto procesó más de 2,9 millones de TEUs. El volumen de agosto se ubicó 6% por encima del promedio registrado durante los últimos cinco años para ese mes y prácticamente en línea con el resultado de agosto de 2025.
Gene Seroka, director ejecutivo del Puerto de Los Ángeles, explicó que la resiliencia de la demanda de los consumidores, el adelanto de los embarques asociados a la temporada de compras de fin de año y una amplia combinación de cargas contribuyeron al desempeño.
“Tenemos un buen impulso de cara a los últimos meses del año”, agregó Seroka, quien anticipó que septiembre también se perfila como un mes sólido, mientras el puerto mantiene capacidad para responder a la evolución de los patrones del comercio mundial.
Carga del Transpacífico
Durante una conferencia de prensa, Seroka señaló que las altas tarifas de transporte de carga de la ruta Transpacífico desde el Lejano Oriente hacia la Costa Oeste de Estados Unidos están favoreciendo a las rutas hacia la Costa Este. Sin embargo, sostuvo que la velocidad con la que las cargas pueden ser movilizadas a través de Los Ángeles y posteriormente transferidas al ferrocarril puede mejorar la ecuación económica para los importadores que abastecen mercados ubicados en distintas zonas de Estados Unidos.
En la instancia también participó Brian Dodge, presidente y CEO de la Retail Industry Leaders Association (RILA), quien destacó el optimismo del retail frente a la temporada de compras de fin de año, pese al incremento de los costos de combustible, los aranceles y otras presiones económicas.
Dodge señaló que el consumidor estadounidense ha mostrado resiliencia durante los últimos años frente a diversas disrupciones y que esa tendencia se mantiene al aproximarse la temporada navideña.
Asimismo, indicó que una parte importante de las cargas destinadas a las ventas de fin de año ya se encuentra en Estados Unidos. El sector del retail adelantó sus embarques durante este año ante la incertidumbre relacionada con los precios de los combustibles y otras disrupciones en las cadenas de suministro. No obstante, se prevén nuevos arribos para reponer inventarios y responder a la demanda.
Importaciones superan promedio
Durante agosto, los contenedores llenos de importación alcanzaron los 500.302 TEUs, manteniéndose prácticamente en línea con igual mes del año anterior y un 7% por encima del promedio de los últimos cinco años para este periodo. En la vereda opuesta, las exportaciones de contenedores llenos totalizaron 115.561 TEUs, lo que representa una contracción del 9% en comparación con agosto de 2025, mientras que el flujo de contenedores vacíos llegó a 340.044 TEUs, registrando un incremento interanual del 4%.
En el balance acumulado entre enero y agosto de 2026, el Puerto de Los Ángeles movilizó poco más de 7 millones de TEUs, un volumen que supera en un 1,5% al registrado en el mismo tramo de 2025. Este desempeño se ubica además un 5% por encima del promedio histórico quinquenal, consolidando un año de alta actividad operativa para el principal complejo portuario de la Costa Oeste de Estados Unidos.
Por MundoMaritimo
Puerto de Los Ángeles moviliza 684.291 TEUs en julio, marcando una disminución interanual del 27%
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