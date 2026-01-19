El Puerto de Long Beach finalizó 2025 con un desempeño histórico al movilizar 9.881.595 TEUs, cifra que lo deja a solo unos pocos buques de alcanzar por primera vez los 10 millones de contenedores anuales. El resultado, que no registró congestión ni retrasos, representa un aumento de 2,4% respecto del récord anterior de 2024 y consolida al enclave como el principal actor de la Bahía de San Pedro, al concentrr el 48,9% de la carga del sistema.
Del total, las importaciones sumaron 4.779.559 TEUs (+1,1%), mientras que las exportaciones retrocedieron 5,5% hasta 1.141.113 TEUs. En tanto, los contenedores vacíos alcanzaron 3.960.925 TEUs, un alza de 6,7%. Por primera vez, cinco de los seis terminales de contenedores del puerto superaron el millón de TEUs en un año, y dos de ellos sobrepasaron los 2 millones.
Sobre esta base operativa, el nuevo CEO del puerto, Noel Hacegaba, delineó durante su primer discurso del “State of the Port” una visión de largo plazo: un pronóstico oficial proyecta que Long Beach podría movilizar cerca de 20 millones de TEUs anuales en 2050. “Tenemos 24 años para prepararnos y ver cómo vamos a manejar todo ese volumen adicional de carga de manera rápida, segura, eficiente y sostenible”, señaló ante más de 1.300 representantes de la industria, autoridades y comunidad.
Infraestructura, ferrocarril y cero emisiones
Uno de los pilares de esta estrategia es el desarrollo del Pier B On-Dock Rail Support Facility, proyecto de US$1.800 millones que permitirá transferir contenedores desde los buques a los trenes en menos de 24 horas y mejorar la conectividad con los destinos interiores. La obra, cuya finalización está prevista para 2032, apunta a triplicar el volumen movilizado por ferrocarril dentro del puerto hasta 4,7 millones de TEUs.
En paralelo, la autoridad portuaria evalúa el desarrollo del Metro Express Terminal en Pier S, que podría convertirse en el primer terminal de contenedores convencional de cero emisiones del mundo. De aprobarse, esta instalación tendría capacidad para manejar hasta 1,8 millones de TEUs al año, con equipos operados por personas pero alimentados por energía renovable, orientados a servicios exprés.
La dimensión ambiental fue reforzada también por el presidente de la Comisión del Puerto, Frank Colonna, quien subrayó la responsabilidad del enclave como “guardián de la tierra, el agua y el aire”, junto con el compromiso de ofrecer altos estándares de servicio a clientes y usuarios.
Digitalización y visibilidad de la cadena logística
Otro eje clave es la transformación digital. El puerto impulsa la herramienta CargoNav, un sistema de visibilidad de carga que permite rastrear contenedores embarcados, planificar operaciones y maximizar la eficiencia. Próximamente, esta plataforma incorporará un Sistema Universal de Citas para Camiones, financiado en parte por la oficina GoBiz del gobernador, que permitirá a los transportistas agendar retiros y entregas en cualquiera de los seis terminales del puerto, con miras a extenderlo a toda la Bahía de San Pedro.
Perspectivas 2026
De cara a 2026, Hacegaba anticipó otro año intenso, influido por cambios en políticas comerciales, normalización de aranceles y ajustes en las cadenas de suministro. La proyección es superar nuevamente los 9 millones de TEUs, lo que situaría a 2026 entre los cinco años de mayor actividad en la historia del Puerto de Long Beach, mientras avanza en su ambicioso camino para convertirse en el “Puerto del Futuro”.
Por MundoMaritimo
