La discusión de un permiso básico de desarrollo costero que permite a una terminal del Puerto de Los Ángeles utilizar la automatización y facilitar el uso de vehículos eléctricos e híbridos, se ha vuelto un tema crucial para los trabajadores portuarios que potencialmente serían desplazados por los cambios en la Terminal APM en el Muelle 400 en lo que forma parte de una inevitable tendencia que está cambiando la forma en que los puertos movilizan la carga, informó Press-Telegram.

Las organizaciones sindicales argumentan que lo que está en juego es “una batalla entre humanos y robots”.

Hablando en una reciente reunión de la comisión del puerto, Gary Herrera, vicepresidente del Local 13 de ILWU, dijo que la terminal estaba "tratando de deshacerse de nosotros, la clase trabajadora".

La automatización se ha extendido por muchos puertos europeos, pero ha avanzado lentamente en los EE. UU., en parte debido a los altos costos de cambio, pero también a la resistencia de los sindicatos, lo que se espera que cambie en los próximos 10 años.

Dos terminales, TraPac en el Puerto de Los Ángeles y la Terminal de Contenedores de Long Beach, ya han implementado máquinas que pueden tomar contenedores y movilizarlos sin operadores humanos.

Llegan los robots

La automatización no solo aumenta la eficiencia del terminal, sino que también ayuda a que los puertos cumplan con los requisitos ambientales cada vez más estrictos para reducir la contaminación del aire y el agua. Sin embrago, también reemplaza a algunos trabajadores sindicales bien pagados con robots y otras máquinas.

"Los robots son una pérdida para la comunidad", dijo Ray Familathe, ex vicepresidente internacional de ILWU en una reciente reunión de la comisión del puerto. “Los robots que APM (terminales) desea operar en el muelle 400 no compran en la comunidad local, no pagan impuestos municipales ni estatales, no votan por políticos. De hecho, no hacen nada más que crear ingresos para la compañía que elige hacer la inversión de capital ".

Una resolución aprobada por el Partido Demócrata del Condado de Los Ángeles apoya la lucha del sindicato contra los cambios terminales en el Muelle 400, argumentando que se necesita más estudio sobre las consecuencias económicas y sociales de dicha automatización.

Permiso aprobado

El permiso de rutina para los cambios de la terminal APM ya fue aprobado por la administración del puerto, pero atrajo una apelación formal de la ILWU, y se sacó de la agenda de la comisión del puerto de enero de Los Ángeles cuando se presentó una gran multitud de manifestantes.

La maquinaria propuesta por APM reemplazaría a los conductores sindicales que manejan los tractores de servicios públicos, camiones y los llamados UTR que transportan contenedores de transporte.

El contrato de 2008 entre el sindicato y la Asociación Marítima del Pacífico que representa a los operadores de terminales y transportistas de carga señala que "se reconoce que la introducción de nuevas tecnologías, incluidas las terminales marítimas totalmente mecanizadas y operadas por robots, necesariamente desplaza al trabajo tradicional de los trabajadores de alta mar ..."

Para abordar el cambio, el contrato también acordó que los trabajadores de ILWU serían capacitados y empleados para mantener y reparar dicho equipo.

¿Entorno versus trabajo?

En un comunicado publicado por APM Terminals, el trabajo propuesto es una modernización de las actividades de manejo de carga requeridas para cumplir con los nuevos puntos de referencia ambientales establecidos tanto por el Estado como por los puertos.

"Nuestra compañía está tratando de hacer exactamente lo que California, el Distrito Aéreo local, la ciudad, el puerto, los grupos ecologistas y las comunidades locales han ordenado a las terminales marítimas: mejorar el medio ambiente y la salud pública mediante la reducción de las emisiones de diesel y gases de efecto invernadero" señalo APM Terminals, agregando que "Y lo estamos haciendo bajo planes para automatizar las operaciones de una manera que sea totalmente compatible con el contrato costero entre nuestra industria y los miembros de International Longshore y Warehouse Union".

Impacto en el trabajo

John Ochs, director sénior de Asuntos Laborales y Regulatorios de la Costa Oeste de APM Terminals, dijo a la multitud del sindicato reunida en la reunión de la comisión portuaria del 24 de enero que la compañía no era “insensible a lo que hará este plan, a la fuerza laboral de hoy, o la próxima semana, o lo que hará a la fuerza laboral dentro de 20 años ".

También señaló que entendía que, desde la perspectiva del sindicato, "las noticias que les estamos diciendo son horribles". Sin embargo, agregó que los propietarios de terminales tienen derecho a realizar cambios en la forma en que se opera la terminal.

Los empleos sindicales no son los únicos que se verán afectados, argumentan los opositores al cambio. Los salarios ganados por los hombres y mujeres en esos trabajos también se sentirán en los recortes de gastos en las empresas locales de la comunidad.

"Esto es un asunto serio", dijo el presidente del Local 13 de ILWU, Mark Mendoza, a los comisionados el 24 de enero. "Usted está hablando de planes médicos, está hablando de planes de pensiones, está hablando sobre trabajos comunitarios".

