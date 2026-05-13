La región de Coquimbo, en el norte de Chile, dio inicio oficial a la temporada citrícola 2026 con la recalada de la nave “Polar Perú” que fue atendido en Terminal Puerto Coquimbo (TPC) el lunes 11 de mayo y el primer turno del martes 12 , período durante el cual se posicionaron 130 contenedores refrigerados y se embarcaron otros 65 con fruta de exportación. Entre los productos despachados destacaron clementinas, mandarinas y tangerinas, además de granadas y limones. La Polar Perú realizó previamente una recalada en el Puerto de San Antonio y continuará su itinerario hacia el Callao, en Perú.
La operación marca el inicio de una temporada especialmente favorable para la industria citrícola chilena. Según estimaciones del Comité de Cítricos de Frutas de Chile, durante 2025 el país exportó cerca de 444 mil toneladas de cítricos, cifra que representa un crecimiento de 11% respecto de la temporada anterior.
Las mandarinas liderarían este aumento, con una expansión estimada de 32%, seguidas por las clementinas, con 25%, y los limones, con 6%.
Estados Unidos continúa siendo el principal mercado para los cítricos chilenos, concentrando gran parte de los envíos de clementinas y mandarinas, mientras que Japón se mantiene como un destino relevante para los limones nacionales.
El gerente general de la Empresa Portuaria Coquimbo, Ernesto Piwonka, destacó que: “Esta nueva temporada de cítricos marca un hito para los exportadores de la región, quienes podrán enviar importantes volúmenes de clementinas, naranjas y limones directamente desde el puerto de Coquimbo. Este servicio operará semanalmente hasta fines de junio, atendiendo específicamente este tipo de carga”.
Por su parte, la subgerente comercial de TPC, Macarena Lemus, relevó el trabajo coordinado detrás de estas operaciones. “El inicio de esta temporada refleja el trabajo colaborativo entre el puerto, con sus tres sitios de recalada, las líneas navieras, transportistas, exportadoras y servicios públicos”, indicó.
Asimismo, el secretario regional ministerial (seremi) de Agricultura de la Región de Coquimbo, Vicente Cortés, valoró las positivas proyecciones para la industria: “En una temporada marcada por la contingencia de la mosca de la fruta, estamos reforzando el trabajo en terreno a través del SAG, en coordinación con el sector agrícola y diversos actores que forman parte de esta cadena, entre ellos TPC. Esta alianza público-privada es fundamental para resguardar nuestro patrimonio fitosanitario, mantener los altos estándares exigidos por los mercados internacionales y seguir posicionando nuestros cítricos en Estados Unidos y el mundo”.
Finalmente, Paola Vásquez, directora regional de ProChile Coquimbo, destacó el impacto económico asociado a la actividad portuaria y exportadora: “Desde ProChile impulsamos las exportaciones regionales para ampliar las oportunidades de negocio de las empresas, y el inicio de la temporada de cítricos releva la importancia de fortalecer la infraestructura y la cadena logística regional para posicionar a Coquimbo en los mercados internacionales”.
Cabe destacar que la semana anterior también arribó a TPC la nave “Polar Argentina”, que realizó el posicionamiento de contenedores refrigerados vacíos, posteriormente retirados por las empresas exportadoras para la consolidación de la fruta.
Por MundoMaritimo
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