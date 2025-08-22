Una curva de crecimiento en la recaudación de impuestos, se ha registrado a partir del afianzamiento de las operaciones del Puerto de Chancay, señaló Luis Acuña, a cargo de la Intendencia de Aduana de Chancay de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). Esto se ha visto reforzado a partir de junio, cuando el puerto recibió el cargamento más grande de graneles de cemento importado por Cemex, con 70 millones de toneladas, y en julio con la recalada el car carrier de mayor capacidad en operar en el puerto, que no solo abasteció al Perú, sino también realizó trasbordos de vehículos a otros países de Latinoamérica, reportó La República.

"Ya se ve el esquema que va proporcionando Chancay para la logística de Latinoamérica. No solo mercado nacional, sino como punto donde podemos distribuir a los demás países", mencionó Acuña. De hecho, según Cosco Shipping, el terminal ya forma parte de una nueva ruta Ro-Ro que conecta Tianjin (China) con mercados de Sudamérica mediante operaciones de transbordo a Chile, Ecuador y Colombia. Este flujo especializado puede explicar el papel que busca Chancay como hub logístico en el Pacífico.

La Intendencia de Aduana de Chancay recaudó más de US$141 millones en impuestos entre enero y lo que va de agosto de 2025. Solo en operaciones de comercio exterior, el valor FOB (precio de la carga en puerto de origen, sin considerar transporte ni seguros) ya superó los US$1.000 millones. En ese periodo se registraron más de 2.800 operaciones de importación, que generaron pagos de Impuesto General a las Ventas (IGV), ad valorem (derechos arancelarios), Impuesto Selectivo al Consumo, además de derechos antidumping, multas e Impuesto de Promoción Municipal (IPM).

En lo que va de agosto, informó Acuña, la recaudación ya supera los US$13,3 millones, debido al efecto de pagos garantizados del mes anterior.

Impacto en recaudación fiscal

Cabe mencionar que el impacto del puerto en las arcas fiscales no solo se mide en cifras brutas de recaudación, sino también en la forma en que estos recursos se distribuyen en los municipios. La renta de aduanas, que considera únicamente el IGV, el ad valorem y el ISC, pasó en abril de 2025 de una tasa de participación del 2% al 3% tras la Ley N° 32278 aprobada por el Congreso.

Javier Franco Castillo, superintendente adjunto de la Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos de SUNAT indicó que con la norma anterior, entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, se recaudaron US$49,9 millones, de los cuales se transfirieron US$987.000 a la provincia.

Con la nueva tasa, entre abril y julio, la recaudación subió a US$82,7 millones y se transfirieron US$1,76 millones al Banco de la Nación. El desglose tributario en este periodo fue de US$56,5 millones que provinieron del IGV, US$2,6 millones del ad valorem y US$1,9 millones del ISC.

Recaudación en aumento

La ley que crea el Fondo Social para el Desarrollo de Chancay, destina un 20% de lo recaudado para el mencionado distrito. El 80% restante se distribuye entre los 12 municipios de la provincia de Huaral, según criterios de población, territorio y proporcionalidad.

El MEF destacó que el incremento de la tasa de participación de la renta de aduanas permitirá montos de transferencia cada vez más prominentes en los próximos meses, en línea con la expansión de las operaciones del puerto.

