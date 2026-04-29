La Comisión Especial Multipartidaria del Congreso de Perú, encargada del seguimiento del Terminal Multipropósito de Chancay, abordó el estado de las inversiones asociadas al desarrollo del puerto y su zona de influencia, incluyendo aspectos relacionados con financiamiento, planificación y ejecución de proyectos de orden social y urbano.
Durante la sesión se revisaron las iniciativas orientadas a fortalecer el desarrollo económico y social del área, así como el Plan de Desarrollo con horizonte al 2050, enfocado en impulsar actividades productivas sostenibles, entre ellas la agroexportación y la generación de productos con valor agregado vinculados al terminal.
El director ejecutivo de la Autoridad Nacional Autónoma para el Desarrollo Estratégico e Integral del Puerto de Chancay (ANA), Manuel Morey, expuso las funciones de la entidad, las acciones de coordinación interinstitucional y la serie de inversiones aprobada. Indicó que existen 21 proyectos identificados que requieren asignación presupuestaria, la cual no ha sido autorizada desde hace ya dos años y que asciende a una suma de alrededor de US$227 millones.
Entre los desarrollos planificados se incluyen proyectos de salud, dos de agua y saneamiento, tres comisarías, el fortalecimiento de una capitanía, un proyecto de riego, dos de seguridad vecinal y nueve proyectos viales. Sin embargo, el último 22 de abril, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), a cargo de esas obras, envió un documento a la ANA indicando que no existe actualmente presupuesto para llevarlas a cabo.
Ante el bloqueo presupuestal, la ANIN presentó una priorización de emergencia. En primer lugar, ubica seis proyectos de orden público, seguridad y defens:, tres comisarías, dos proyectos de seguridad ciudadana y una capitanía de puerto en zonas como Aucallama (Huaral), Hualmay (Huaura), Barranca y Chancay (Huaral).
Asimismo, se informó sobre gestiones con entidades públicas y privadas para avanzar en la ejecución de estas iniciativas, incluyendo la posibilidad de desarrollar proyectos bajo el mecanismo de obras por impuestos.
En la instancia también se abordaron los avances en la planificación territorial y de infraestructura vinculada al puerto. Entre ellos, el Plan de Desarrollo Urbano de Chancay se encuentra en proceso de evaluación a nivel municipal para su aprobación.
En paralelo, Gestión reportó que se han sostenido coordinaciones con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones respecto al trazado de la Vía Evitamiento Chancay–Chancayllo, el puente Chancay y un paso a desnivel, tras lo cual se habría alcanzado una propuesta intermedia.
Por MundoMaritimo
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