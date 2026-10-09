La Alcaldía de Buenaventura, Colombia, estableció una tarifa de aproximadamente US$1,32 por tonelada de carga movilizada desde o hacia los terminales portuarios, medida que generó cuestionamientos de gremios del comercio exterior y sectores productivos por sus posibles efectos sobre los costos logísticos.
El denominado “precio público por circulación de carga” fue establecido mediante el Decreto Distrital 0338 del 26 de agosto de 2026 y será facturado al propietario de la carga, no al transportista. Según la Alcaldía, los recursos se destinarán a financiar proyectos de movilidad e infraestructura vial para atender los efectos de la circulación de vehículos pesados.
La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) estima que la tarifa podría representar sobrecostos anuales de entre US$26,7 millones y US$28,3 millones para importadores y exportadores. El gremio solicitó suspender su aplicación hasta que se publique íntegramente el estudio técnico, financiero y de movilidad que sustenta la medida.
Impacto sobre el comercio exterior
Durante 2025, la zona portuaria de Buenaventura movilizó 21,4 millones de toneladas de comercio exterior, correspondientes a 17,4 millones de toneladas importadas y cuatro millones exportadas. Estas operaciones representaron aproximadamente US$27.000 millones, mientras que el puerto concentró el 36,8% del volumen importado por las zonas portuarias de Colombia.
El cobro se calculará mediante los sistemas de pesaje electrónico de las terminales y será incorporado a la facturación de los servicios portuarios. Su valor se actualizará según el índice de precios al consumidor (IPC).
El decreto contempla exenciones para ayudas humanitarias, bienes esenciales en situaciones de calamidad pública, determinadas cargas destinadas a organismos estatales y cargas de transbordo.
Entre los sectores que cuestionaron la medida se encuentra la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), que señaló que el 60,2% de las exportaciones colombianas de café utiliza las terminales de Buenaventura. A su juicio, el nuevo cobro podría aumentar los costos de la cadena exportadora.
El Ministerio de Transporte también expresó su oposición, al considerar que el encarecimiento de las operaciones de carga podría afectar la inversión, el empleo y las exportaciones.
Sector avícola advierte sobre mayores costos
La Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi) señaló que la medida también tendría efectos sobre las importaciones de materias primas utilizadas por la industria.
Según sus cifras, durante 2025 ingresaron por Buenaventura 3,07 millones de toneladas de maíz amarillo, soja y torta de soja, por un valor CIF de US$880 millones. De haberse aplicado la nueva tarifa, el costo adicional para esas operaciones habría superado los US$4 millones.
En el primer semestre de 2026, el puerto concentró el 32,5% de las importaciones nacionales de estos productos, equivalentes a 1,55 millones de toneladas y US$447 millones. Fenavi estimó que el cobro habría representado aproximadamente US$2 millones adicionales.
El gremio indicó además que Buenaventura canalizó el 74,3% de las importaciones de estas materias primas destinadas a Valle del Cauca y Cauca durante 2025, proporción que alcanzó el 73,3% en el primer semestre de 2026.
Cuestionamientos al fundamento de la tarifa
La Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar) solicitó conocer íntegramente el estudio técnico que respalda la medida y cuestionó que un cobro orientado a gestionar la congestión vehicular se calcule según las toneladas transportadas.
Por su parte, Analdex advirtió que la nueva tarifa se incorpora a un corredor donde, según sus antecedentes, los costos logísticos se sitúan entre el 17% y el 18% y se han registrado al menos 20 bloqueos durante 2026. El gremio considera que el incremento de costos podría incentivar el traslado de cargas hacia puertos del Caribe colombiano.
Ante esta situación, Analdex y Fenavi solicitaron revisar los efectos del decreto y establecer instancias de diálogo entre las autoridades y los actores de las cadenas portuaria, logística y productiva.
Por MundoMaritimo
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