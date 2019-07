El anuncio había entusiasmado hace varios meses a los dirigentes portuarios y a las autoridades locales, de que se garantizaría la navegación por el canal de acceso al Puerto de Barranquilla con una draga disponible, al menos por 18 meses y que se realizarían dragados preventivos al río Magdalena y a la zona de aproximación marítima.

Pese a que Cormagdalena había anunciado que implementaría un nuevo modelo de dragado, contratarán, a través de la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter), otra vez por metros cúbicos removidos.

De hecho, el pasado 31 de mayo, la propia ministra de Transporte de Colombia, Ángela María Orozco, anunció en presencia del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char que ya estaban garantizados los recursos por más de US$9,7 millones para contratar el dragado para el canal de acceso al puerto y, para tal fin, ya se había firmado el contrato con la Findeter para que el 4 de junio se abriera la licitación y contratar por 18 meses una draga que mantuviera niveles de servicios óptimos y de esta forma la ciudad no siguiera perdiendo competitividad frente a los puertos vecinos.

No obstante, Findeter informó que este contrato, que empalmaría con la nueva APP del río Magdalena, todavía no se ha licitado y ya no será por 18 meses, sino por 7 meses.

La financiera precisó que el contrato con Cormagdalena fue firmado el 3 de julio pasado y tiene una duración de siete meses a partir de esa fecha. Asimismo, señaló que el objeto es prestar el servicio de asistencia técnica y administración de recursos para ejecutar el mantenimiento del canal navegable en el río Magdalena, en los sectores del canal de acceso, canal del dique y el sector comprendido entre Barrancabermeja y Pinillos.

Desde Findeter indicó que dicha asistencia técnica incluye la gestión precontractual, la etapa contractual y el proceso post-contractual. En ese sentido, la entidad dijo que actualmente se encuentran en la etapa precontractual; es decir, en la elaboración de los estudios previos, elaboración de los términos de referencia para la convocatoria pública y se llevará a cabo el proceso de selección del contratista, según consignó El Heraldo.

Teniendo en cuenta que ya han pasado 22 días desde la firma del contrato y que aún no se abre la licitación, quedarían vigentes aproximadamente cinco meses del contrato, tiempo en el que la ciudad contaría con una draga que haga los trabajos de remoción de sedimentos.

Mismo modelo

Otro de los clamores de los portuarios y que estuvieron incluidos en los diseños y especificaciones técnicas que elaboró Asoportuaria para el contrato de la draga disponible por 18 meses, era que el dragado pasara de ser por metros cúbicos removidos a ser por niveles de servicio; es decir, que el contratista debía garantizar una profundidad de 12,19 metros durante la vigencia del contrato.

El mismo director de Cormagdalena manifestó en su momento que “por primera vez en muchísimo tiempo” se había logrado cambiar el modelo de contratación de dragado, lo que permitiría tener operaciones por niveles de servicio.

Sin embargo, algunas fuentes aseguraron que dicho modelo no será implementado en el contrato que se hará a través de Findeter y que se continuará usando la figura de dragado por metros cúbicos removidos del canal de acceso y la zona de aproximación marítima.

Solicitan prontitud

El director ejecutivo de Asoportuaria, Lucas Ariza Buitrago, señaló que el pedido de los portuarios es que el contrato que se hará a través de Findeter salga “lo más rápido posible”. Añadió, que lo “ideal” y lo que siempre ha pedido el gremio es que la draga esté de manera permanente en la ciudad.

Por MundoMaritimo