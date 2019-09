La Empresa Portuaria Arica (EPA) declaró este jueves 26 de septiembre a la Administración de Servicios Portuarios-Bolivia (ASP-B), que resulta improcedente su propuesta de incrementar un 10% las tarifas de los servicios portuarios, tomando como base los valores de la III Acta de Entendimiento, dado que este instrumento expiró en diciembre de 2013.

El gerente general de la EPA, Rodrigo Pinto confirmó que a través de la Carta N°552, “entregamos formalmente nuestra respuesta a ASP-B, indicando que no es posible tomar como referencia el Acta III, ya que este documento no tiene ninguna vigencia. Es más, llama la atención que lo use como referencia, siendo que fue la propia falta de voluntad de ASP-B desde el año 2013, lo que impidió su renovación o la suscripción de un nuevo convenio estos años, pese a múltiples intentos de la EPA”.

Por el contrario, Pinto dijo que la propuesta de EPA se mantiene inalterable, lo que significa que “al no existir un acuerdo tarifario especial, ya que el último venció en diciembre de 2013, las cargas que agencia ASP-B están sujetas a las condiciones establecidas en el Manual de Servicios del Puerto de Arica. Ese instrumento contiene las tarifas públicas y el tipo de servicios y rige para todos los usuarios de este terminal marítimo”.

El ejecutivo precisó que junto al concesionario TPA “hemos dado muestras de flexibilidad y diálogo frente a ASP-B en consideración a que es un actor relevante en el comercio exterior boliviano. Esa actitud quedó demostrada en las dos propuestas que hicimos el 26 de agosto y el 23 de septiembre, con descuentos de un 31 y un 38%. Sin embargo, por razones que desconocemos, ASP-B no suscribió ninguna de ellas”.

Por otro lado, aseguró que aún la agencia estatal boliviana mantiene una deuda en mora por los servicios facturados entre el 5 y el 15 de agosto. Esta situación, señaló, “ha obligado al concesionario TPA a aplicar el artículo 13 del Manual de Servicios, es decir, a exigir el cobro anticipado por los servicios que se generen a partir del 17 de septiembre. ASP-B no ha pagado el total de los servicios que requirió, pues sólo hizo un abono que equivale a una tercera parte de la deuda que le fue facturada”.

Asimismo, el gerente general de la EPA expresó su sorpresa por la decisión de ASP-B de cerrar su ventanilla de atención en el Puerto. “Las operaciones del Puerto están funcionando normalmente. Sin embargo, hemos recibido la queja de los transportistas respecto de la decisión de la ASP-B de no atender y paralizar las solicitudes de planificación de la carga, inclusive las de despacho directo, que como todos saben, está con beneficio de "tarifa cero", y que, por ende, no requiere pago anticipado. Esta medida, muy difícil de entender, entorpece su propio comercio exterior y la posibilidad de planificar la normalización de los servicios cuando se resuelva el conflicto tarifario”.

Por último, Pinto se refirió a la disposición que tiene el puerto para recibir a la ASP-B, señalando “tenemos toda la voluntad de recibirlos, pero en Arica, porque es aquí es donde está el puerto y donde se prestan los servicios. Asimismo, es imprescindible que cuando venga alguien, debe estar facultado para suscribir acuerdos”.

Por MundoMarítimo