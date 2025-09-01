Durante su participación en la décima edición del Encuentro de Logística y Comercio Exterior ENLOCE, realizado en Valparaíso, Aag Helewaut, gerente de Proyectos Portuarios del Puerto de Amberes-Brujas International, presentó los planes del complejo portuario belga para avanzar en la transición hacia un hub de energía verde. En entrevista exclusiva con MundoMaritimo, el directivo destacó además la relación de larga data con Chile en materia de hidrógeno verde y el interés en impulsar proyectos conjuntos.
Relación con Chile
Consultado sobre los vínculos del puerto europeo con el país, Helewaut recordó que “el Puerto de Amberes tiene desde 2003 un memorándum de entendimiento con el Ministerio de Energía de Chile. Desde entonces hemos intentado trabajar juntos en mejorar las prácticas en torno al hidrógeno verde y en cómo resolver los desafíos que presenta su desarrollo”.
El ejecutivo explicó que a partir de 2023 se han intensificado los contactos, principalmente en torno a la futura exportación chilena de hidrógeno. “Chile quiere exportar hidrógeno, nosotros queremos importarlo, y estamos analizando dónde están los problemas en la cadena logística y cómo podemos resolverlos”, afirmó.
Respecto a los plazos de materialización, señaló que aún se encuentran en fase de observación. “Estamos siguiendo de cerca los proyectos en Chile y en Amberes para ver cómo evolucionan y en qué momento podremos dar los siguientes pasos”.
En cuanto a las oportunidades locales, planteó que la experiencia belga puede ser aplicada en Chile: “donde Chile produzca hidrógeno verde para exportación, también habrá oportunidades de utilizarlo en otras aplicaciones, como maquinaria o transporte”.
Estrategia de energía verde
En su exposición durante ENLOCE 2025, Helewaut explicó que el Puerto de Amberes-Brujas, hoy con un rol clave en la logística de petróleo y gas natural en Europa, busca reposicionarse como plataforma de energías limpias. “Hoy en día somos un hub de energía fósil, que trabaja con petróleo crudo y gas natural. Pero si queremos mantenernos como un puerto relevante en el futuro, debemos transformarnos en un hub de energía verde”, sostuvo.
La estrategia incluye la integración de nuevos flujos como hidrógeno y derivados, biomasa, calor y captura de CO₂. En ese marco, se está desarrollando una terminal de importación de hidrógeno verde en Brujas, adyacente a la actual infraestructura de gas natural. “Es ahí donde prevemos que los buques de hidrógeno verde provenientes de Chile puedan arribar, y desde allí transportaremos el recurso por nuevas tuberías hasta Amberes, donde está la industria que lo necesita. Esta red ya se encuentra en un 70% de avance”, detalló.
Multicombustible y reducción de emisiones
Otro eje es el objetivo de ser un puerto multicombustible. Según Helewaut, la meta es “ser atractivos para todos los tipos de buques y navieras que quieran arribar a nuestro puerto”. En cuanto a las emisiones propias, señaló que “la mayor fuente proviene de nuestra flota, por lo que hemos invertido mucho dinero en hacerla más verde”.
El directivo reconoció que el precio del hidrógeno sigue siendo un desafío: “todavía es demasiado alto para competir con otros combustibles”.
Construcción sostenible
Adicionalmente, el ejecutivo explicó que se está desarrollando un proyecto que contempla la construcción de una nueva dársena para aumentar la capacidad de los portacontenedores que arriben al puerto a partir de 2027. En esa obra se planea reemplazar hasta un 40% de la arena del hormigón con material reciclado extraído durante las excavaciones. “Parece sencillo, pero no lo es, porque el suelo es muy heterogéneo. Llevamos años haciendo pruebas en laboratorio y en terreno para garantizar la calidad del hormigón, que debe tener una durabilidad de al menos 100 años”, finalizó.
Por MundoMaritimo
