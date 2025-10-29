“Estamos con un desafío grande en aumentar los volúmenes”, resume Patricio Román, gerente general de Puerto Coronel, en conversación con MundoMaritimo, al describir el momento actual del terminal. La meta es clara: recuperar terreno tras un 2024 marcado por contingencias operacionales y cambios en el mercado naviero.
El ejecutivo participó por primera vez en TOC Américas y valoró la instancia como un espacio de encuentro con los principales proveedores del sector portuario. “Me voy gratamente sorprendido, es un evento donde participan muchos proveedores para nosotros que somos portuarios, así que eso se agradece mucho”, señaló.
Hoy, Puerto Coronel enfrenta un escenario de capacidad ociosa en sus dos muelles, tanto en el de contenedores como en el de break bulk. Por ello, la prioridad está puesta en diversificar cargas y captar nuevos flujos, especialmente en rubros como los congelados, el acero, los fierros y los fertilizantes. “Estamos potenciando bastante el muelle norte, buscando nuevas cargas y tratando de incorporarnos en la movilización de acero, participando bastante en congelados y fertilizantes” explicó Román.
Competitividad y eficiencia comprobada
En una región altamente competitiva como lo es la del Biobío, en el sur de Chile, Román enfatiza que la eficiencia es la carta de presentación de Puerto Coronel. “El Biobío es muy competitivo, pero Puerto Coronel puede ofrecer rendimientos que los otros puertos no tienen hoy día”, sostuvo.
La afirmación no es menor: el terminal se ubicó en el puesto 40 del ranking mundial CPPI, elaborado por el Banco Mundial y S&P Global, lo que lo posicionó como el puerto más eficiente de Chile. “Nuestra infraestructura y operación son mucho más eficientes. No me gusta comparar, pero los índices hablan por sí solos”, destacó el ejecutivo.
Según Román, el secreto de esa eficiencia radica tanto en la infraestructura como en el equipo humano. “Tenemos cinco grúas STS en el puerto, mientras que nuestros competidores cuentan solo con dos y trabajan con grúas móviles. Nosotros promediamos 100 movimientos por hora, y los que más se nos acercan apenas pasan los 80”, detalló.
Proyecciones para 2025
El ejecutivo reconoce que los resultados de 2025 estarán marcado por lo que fue un difícil 2024. “Deberíamos llegar a movilizar alrededor de 5 millones de toneladas en el acumulado, muy por debajo del año pasado”, señaló. Las causas son conocidas: un bloqueo ilegal de dos meses y la pérdida del servicio Inca —operado por Hapag-Lloyd, que tras la compra de SAAM Ports por parte de Hanseatic Global Terminals trasladó sus recaladas a San Vicente— afectaron significativamente el volumen de contenedores. “Perdimos alrededor del 40% del volumen respecto al año anterior, pero estamos fuertemente enfocados en recuperar lo perdido”, subrayó.
A corto plazo, el plan pasa por atraer nuevos servicios navieros. “No es fácil mover un servicio, pero creemos que tenemos una propuesta diferenciadora y la capacidad disponible. Estamos acercándonos a las líneas y empujando para que suceda”, afirmó Román.
Seguridad y cultura organizacional
Uno de los pilares de la actual administración es el trabajo en seguridad y cultura interna. Román reconoce que el terminal “estaba muy al debe en seguridad”, pero asegura que los avances han sido significativos. “Hemos logrado bajar los índices de forma categórica. Hoy día podemos dormir mucho más tranquilos con lo que estamos haciendo”, comentó.
Resume que Puerto Coronel definió tres grandes pilares estratégicos: seguridad, eficiencia y respeto. “Pensamos en la seguridad ante todo. Después, en la eficiencia y en poner al cliente al centro. Y el respeto, hacia los clientes y al equipo interno, es fundamental”, enfatizó.
Con una infraestructura sólida, un equipo comprometido y una estrategia enfocada en diversificación y seguridad, Puerto Coronel enfrenta su momento actual como un periodo de recuperación y consolidación. “Hoy tenemos toda la capacidad para salir a vender y utilizar el puerto al máximo. Somos buenos en este trabajo, y eso se nota”, concluyó Román.
Por MundoMaritimo
Puerto Coronel está operando al 100% y enfocado en recuperar los volúmenes de transferencia de los distintos negocios del terminal
