Marine Towing of Tampa, LLC (MTOT) y E.N. Bisso & Son, Inc. anunciaron la firma y cierre de un Acuerdo de Compra de Activos mediante el cual Marine Towing of Port Canaveral, LLC adquiere las operaciones y activos del Puerto Cañaveral relacionados con la adquisición por parte de Bisso de las operaciones de remolque buques de Seabulk Towing Holdings, Inc. en Florida.

John Murray, CEO del Puerto Cañaveral, declaró: "Marine Towing es un proveedor de servicios de asistencia a buques de gran prestigio en el sector. Estamos encantados de darles la bienvenida a nuestro Puerto y esperamos una asociación exitosa en colaboración apoyando nuestras diversas operaciones de cruceros y carga".

Por su parte, Steve Swindal, presidente de Marine Towing, expresó: "Estamos muy contentos de ampliar nuestras operaciones. Puerto Cañaveral es el hogar de algunos de los cruceros más grandes y populares del mundo, y un centro creciente para los productos derivados del petróleo, graneles y el negocio de carga fraccionada".

En el proceso de esta transacción, Trenam Law Group actuó como asesor jurídico de Marine Towing, mientras que Abaco Partners LLC prestó sus servicios como asesor financiero de la misma.

Por MundoMaritimo