Las autoridades de Puerto Buenos Aires firmaron un convenio de colaboración con directivos de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba (CACEC) con el objetivo de hacer más eficiente y competitiva la operatoria del centro integral de servicios para el comercio internacional. Este agilizará el transporte y reducirá un 30% los costos logísticos de la región, además de mejorar la conectividad de la zona con los puertos argentinos.

Este desarrollo, que desde su inicio se realizó con el acompañamiento y apoyo de la Administración General de Puertos, se encuentra dividida en varias zonas con funciones específicas: una de oficinas, una zona primaria aduanera, una de operación de contenedores y una zona de almacenamiento para carga argentina. En éste se replicará toda la operativa que habitualmente se realiza antes de transbordar los contenedores a los buques y, además, en el mismo predio contarán con disponibilidad de contenedores vacíos.

Como resultado, las empresas podrían ahorrar hasta US$20.000 por carga al no tener que depender del envío desde Buenos Aires, considerando el costo que esto genera.

La Administración General de Puertos acordó colaborar con la CACEC en todas las gestiones que deban realizarse ante la Aduana o demás organismos competentes, a realizar las tratativas con las líneas marítimas y a priorizar los turnos para las operaciones que se realicen mediante alguna de estas terminales.

Desde el inicio de su gestión en 2016, las autoridades de Puerto Buenos Aires se encuentran trabajando en conjunto con operadores privados para impulsar el desarrollo federal de centros multimodales - también conocidos como “puertos secos”- ubicados en provincias estratégicas productivas. Además de la recientemente estrenada en Córdoba, se encuentran avanzando con proyectos en la provincia de Salta, Mendoza y, recientemente, viajaron a Corrientes donde, entre otros temas, se conversó acerca de la viabilidad de construir una de estas terminales.

“El paradigma cambió, ya no hablamos de transporte sino que ahora nos enfocamos en la logística e interpretamos cada uno de sus eslabones de manera holística e integrada y, por esa misma razón, es que pensamos los puertos, no solo desde el agua como era antes, si no que planificamos desde tierra, considerando su hinterland, su alcance, sus conectividades y sobretodo priorizando las necesidades de la comunidad y de la economía nacional. Estas terminales portuarias interiores son un gran avance que se suman a las obras que ya desarrolló el Ministerio de Transporte de la Nación, con el propósito de mejorar la conectividad, disminuir costos y potenciar el comercio exterior de nuestro país”, destacó Gonzalo Mórtola, autoridad de Puerto Buenos Aires.

Por MundoMaritimo