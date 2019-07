La Administración General de Puertos (AGP) estableció un nuevo cuadro tarifario para los servicios en el puerto Buenos Aires, en Argentina.

La medida modifica las normas de aplicación, valores y estructura tarifaria que se aprobaron en 2017 para los servicios de puerto y de uso de muelle para embarcaciones de cabotaje, los certificados de embarcaciones, las embarcaciones en desguace, los buques inactivos y los servicios a las cargas, según consignó InfoCampo.

De esa manera, las nuevas tarifas fueron dadas a conocer a través de la resolución 98/2019, publicada este miércoles 31 de julio en el Boletín Oficial, la AGP determinó que, con la intención de desalentar la permanencia de naves inactivas, es menester incluir un recargo para aquellos buques y artefactos navales de cabotaje o ultramar ingresados al Puerto Buenos Aires.

En esa línea estimó oportuno fijar un recargo para la permanencia prolongada de todo buque y artefacto naval de cabotaje o ultramar que no realice operaciones en las instalaciones del Puerto Buenos Aires, a los efectos de limitar tales estadías.

También la AGP consideró que es conveniente agrupar en una sola tarifa a aquellos buques y artefactos navales de cabotaje o ultramar ingresados al Puerto Buenos Aires que se encuentren en situación de desarme, desguace, construcción o reparación mayor, estableciéndose un recargo asimilable al aplicado en la inactividad, de acuerdo con lo informado por Grupo Provincia.

Nuevo tarifario

La resolución establece las tarifas para servicios por uso de puerto para embarcaciones de cabotaje sin certificado de uso frecuente, US$ 0,075 por tonelada de registro neto (TRN) por cada entrada, y un mínimo a liquidar de US$33; y por el uso de muelle, US$0,0250 TRN diario y un mínimo a liquidar de US$11 diarios.

Mientras que, por certificado trimestral, en el caso de las naves de cabotaje con certificado de uso frecuente la tarifa será de US$1,19 por tonelada para buques generales; de US$3.500 para los de pasajeros y de US$700 para remolcadores de tiro.

El servicio de carga costará US$0,775 la tonelada en bulto y US$0,3125 la unidad de peso a granel. En tanto que otros tipos de cargas como los combustibles, aceites no vegetales, alcoholes y productos químicos pagarán US$ 0,260 por tonelada; y arena, tierra, canto rodado y piedra, US$ 0,1375.

En cuanto a aquellas naves en situación de inactividad, de desarme, desguace, construcción o reparación mayor, se cobrará un mínimo de US$ 800 mensuales.

Respecto a la permanencia prolongada habrá un recargo sobre la tarifa básica de uso de muelle de 10% de 16 a 30 días; de 20% de 31 a 45 días; de 30% de 46 a 60 días; de 40% de 61 a 75 días; de 50% de 76 a 90 días; de 60% 91 a 105 días; de 70% de 106 a 120 días; de 80% de 121 a 135 días; de 90% de 136 a 150 días y de 100% de 151 días en adelante.

