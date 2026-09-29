El desarrollo productivo de la región de Antofagasta en los próximos años exige coordinar las exportaciones y el abastecimiento industrial con la transferencia portuaria y el transporte. Avanzar hacia un hub logístico supone integrar estas funciones con infraestructura de respaldo y servicios especializados para las industrias.
Para responder a esos requerimientos, Puerto Antofagasta impulsa, en el marco de su Plan Maestro, una serie de proyectos orientada a fortalecer su infraestructura marítima y extraportuaria. Entre las oportunidades abiertas destacan la licitación de obras de dragado contempladas en la ampliación del molo de abrigo y la oferta de suelo en la Zona de Desarrollo Logístico La Negra.
“El puerto forma parte de un sistema logístico que debe responder a las necesidades de las industrias que ya operan en la región. La mejora de nuestra infraestructura se complementa con la habilitación de espacios para que nuevas empresas amplíen la oferta de servicios vinculados a la actividad productiva. Sobre esa base, podemos fortalecer la integración con los países vecinos y generar condiciones para atraer nuevos flujos de carga. Consolidar un hub logístico regional exige articular estas capacidades con una visión de largo plazo”, explica Carlos Escobar Olguín, gerente general de Puerto Antofagasta.
Acceso marítimo y continuidad operacional
Para acompañar esa ampliación de servicios a las industrias, Puerto Antofagasta contempla inversiones destinadas a fortalecer la operación marítima. Una de ellas es el proyecto de ampliación del molo de abrigo, que busca reducir las restricciones por marejadas e incorpora obras de dragado para mejorar el acceso de las naves.
Los trabajos abarcan sectores de la dársena y el canalizo de acceso, con retiro de bajos rocosos en este último. La Propuesta Pública N°019/26 – Segundo Llamado considera un volumen referencial de 46.678 m³ de arenas, sedimentos y roca.
Las bases permiten presentar ofertas por el proyecto completo o de manera independiente para arenas o roca. Cada empresa puede evaluar estas alternativas según su especialización y capacidad de ejecución. Los trabajos se ejecutarán en un puerto operativo, con las exigencias de coordinación previstas en las bases. Las ofertas técnicas se recibirán el 20 de octubre de 2026.
Suelo industrial y respaldo extraportuario
El fortalecimiento del frente marítimo se complementa con infraestructura en tierra para gestionar cargas y desarrollar servicios de apoyo a la producción. Con ese objetivo, Puerto Antofagasta ofrece espacios en la Zona de Desarrollo Logístico La Negra, que comprende 50 hectáreas junto a la Ruta 5, de las cuales aproximadamente 30 están urbanizadas. El recinto está destinado a actividades de almacenamiento, acondicionamiento, consolidación, desconsolidación y distribución de cargas.
Esta oferta de suelo abre oportunidades para que nuevas compañías se instalen como proveedoras de bienes y servicios para las industrias de la región. Los proyectos comprometidos en el sector pyme incluyen transporte pesado, suministro de repuestos para equipos mineros, fabricación de estructuras, servicios logísticos e iniciativas de economía circular. Este segmento registra un 75% de ocupación, con contratos suscritos y otros en proceso de firma.
El Antepuerto Portezuelo complementa ese respaldo extraportuario: recibe y almacena concentrados minerales bolivianos, transportados principalmente por ferrocarril, y coordina su despacho hacia el puerto. Esa experiencia de gestión de cargas aporta una base para proyectar nuevos flujos asociados al Corredor Bioceánico.
De este modo, Puerto Antofagasta proyecta la infraestructura y los servicios que acompañarán el crecimiento regional. Las decisiones que se adopten hoy definirán el puerto que Antofagasta tendrá para las próximas generaciones.
Los antecedentes de la licitación de dragado y de la Zona de Desarrollo Logístico La Negra están disponibles en www.puertoantofagasta.cl.
Puerto Antofagasta y Gobierno Regional firman convenio que permitirá sentar las bases para duplicar la capacidad portuaria
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