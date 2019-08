El Plan de Acción de EPA, una iniciativa aprobada en 2018 y que contempla un proceso de 3 años para mejorar las condiciones de ingreso de las mujeres, además del convenio firmado en 2019 con el SERNAMEG Antofagasta, cuyo fin es facilitar espacios para que las adscritas al programa “Mujer Emprende” puedan comercializar sus productos junto a los retos aún presentes, fueron solo algunos de los tópicos que Andrea Rudnick, directora de Puerto Antofagasta, planteó en el Ciclo de Charlas de El Mercurio de Antofagasta: “Mujer Empoderada en los Negocios de la Región”.

“Celebro mucho también la iniciativa del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género de tener un registro de mujeres elegibles para conformar directorios, ojalá que más mujeres se integren a ese registro para que podamos contribuir al desarrollo del país. En el caso de EPA, en nuestro plan de acción interno, queremos aumentar la participación laboral de la mujer, reducir brechas salariales y también aumentar la participación de mujeres en altos cargos”, indicó la ejecutiva de la estatal.

Jornada donde además se plantearon, desde la academia y la empresa privada, desafíos como propiciar mejores condiciones, generar cambio cultural, junto con abordar temas ligados a la acción, innovación y desarrollo.

“El puerto, así como otras organizaciones públicas están haciendo un buen trabajo, reconocer en ellos que es un trabajo sobresaliente, la cantidad de mujeres que hoy están en su dotación y creo que el puerto de Antofagasta tiene mucho que enseñar al resto de la industria, sin duda internamente aún tienen una brecha que superar. Sin embargo, creo que hoy son un ejemplo de la cantidad de mujeres y que haya una en el directorio me parece maravilloso, creo que hay que empezar a copiar lo bueno, fomentar con el ejemplo que nos están dando”, expresó Jenny Rojas gerenta general de More Value Company, quien también expuso en la ocasión.

