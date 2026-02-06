Puerto Antioquia, tras completar con éxito diversas pruebas, inició oficialmente sus operaciones el 5 de febrero. Anteriormente, había recibido la visita interinstitucional de verificación por parte de las autoridades del Estado de Colombia con el objetivo de constatar el cumplimiento de los requerimientos obligatorios para la entrada en operación del terminal. En la oportunidad, se confirmó que el terminal cumple con los estándares normativos, técnicos, operativos y de seguridad.

En la ocasión se hicieron presentes representantes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT), la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) y la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional (DIRAN), con el objetivo de constatar el cumplimiento de los requerimientos obligatorios para la entrada en operación del terminal.

Operaciones de prueba

Cabe mencionar que las primeras operaciones de carga se llevaron a cabo con el arribo del “Marfret Guyane”, de 1.691 TEUs, operado por CMA CGM, el cual fue el primer buque en descargar contenedores en las instalaciones como parte de una operación de prueba.

Esto es consecuencia de varias recaladas de prueba realizadas en los últimos meses. En diciembre, el “CMA CGM Fort Bourbon”, de 7.377 TEUs, realizó una prueba náutica, seguida de una prueba de atraque en la que también participó el “Marfret Guyane” y la movilización de contenedores vacíos del “AS Angelina”, de 2.127 TEUs, operado por Maersk.

Servicio anunciado

Recientemente, Maersk anunció que dejará de operar en el puerto de Turbo para trasladar sus recaladas a Puerto Antioquia, como parte de un ajuste en su red en Colombia. La transición contempla una fase inicial con servicios feeder y ajustes en el ‘North Atlantic Express’, mientras se prepara la futura recalada directa del servicio ‘CAX’ en el nuevo terminal. La línea naviera indicó que los detalles del plan definitivo serán informados próximamente..

Características del terminal

Situado a unos 300 km al noreste de Medellín, en el golfo de Urabá, Puerto Antioquia es operado por la autoridad portuaria local, Puerto Bahía Colombia de Urabá (PBCU), en cooperación con CMA CGM. Con un enfoque multipropósito, la terminal atenderá contenedores secos y refrigerados, carga general, granel seco, proyectos industriales y vehículos.

La instalación se conecta a través de un puente/viaducto de 3.800 m de longitud, el muelle marítimo tiene 1.350 metros y 16,5 metros de profundidad -apto para buques New Panamax- y una plataforma terrestre de 38 hectáreas.

La operación está soportada por tecnología de última generación, incluidas grúas STS y RTG eléctricas, sistemas de inspección no intrusiva, plataformas digitales de trazabilidad en tiempo real y una operación continua 24/7. La terminal integra patios de contenedores, bodegas refrigeradas y áreas para graneles, carga general, rodada y sobredimensionada. Su capacidad inicial se aproxima a los 7 millones de toneladas anuales, con posibilidad de expansión según la demanda.

Cabe mencionar que el patio de almacenamiento ha sido diseñado con una considerable capacidad en frío para facilitar las exportaciones de fruta del país. Se pueden almacenar simultáneamente hasta 1.300 contenedores refrigerados.

Además, su ubicación permite a Puerto Antioquia posicionarse como el puerto del Caribe más cercano a los principales centros productivos del país, con reducciones estimadas del 47% en distancia frente a Medellín y del 36% frente al Eje Cafetero, así como ahorros logísticos de entre 33% y 58 % para exportadores e importadores, frente a otros terminales del Caribe colombiano.

Por último, en materia de seguridad, el puerto fue concebido bajo un esquema de security by design, con control de accesos, monitoreo permanente y escáneres de carga, en coordinación con autoridades nacionales como la Dian, la Policía Antinarcóticos, la Dimar, el ICA y el Invima.

