El terminal de contenedores Sociedad Puerto Industrial Aguadulce (SPIA), en Buenaventura, Colombia, incorporó dos nuevas grúas pórtico ship-to-shore (STS) a su infraestructura operativa, elevando a seis el total de equipos de este tipo disponibles en el muelle destinado a portacontenedores. Los equipos fueron fabricados por ZPMC y transportadas completamente ensambladas a bordo del “Zhen Hua 15”.

Estas nuevas grúas pórtico, las más grandes de Colombia, se integran a un muelle de 600 metros dentro de una estructura total de 860 metros de longitud, ubicada a unos 150 metros de la costa. Los nuevos equipos cuentan con un alcance de 72 metros y una altura de elevación de 55 metros, características que permiten la atención de buques de gran tamaño con mayor eficiencia

Además, pueden levantar hasta 65 toneladas cuando operan en modo doble (moviendo dos contenedores a la vez y hasta 80 toneladas en modo de carga pesada. En la práctica, esto significa que la terminal podrá atender buques con hasta 24 filas de contenedores, optimizando los tiempos de operación y mejorando la productividad, servicio y seguridad en el muelle.

La terminal también anunció la incorporación de tres grúas de patio RTG híbridas que reducen el consumo de combustible hasta en un 75% frente a equipos convencionales, disminuyendo drásticamente la huella de carbono de la operación. Estos equipos serán destinados a las áreas de almacenamiento.

Álvaro Otero, gerente general de Puerto Aguadulce, al referirse a la incorporación de los nuevos equipos destacó que: “estas son las grúas pórtico más grandes de Colombia y hoy están en Buenaventura. Nuestras nuevas grúas fueron diseñadas para buques de más de 24.000 TEUs de capacidad de 400 m de eslora y de 62 m de manga que hoy no arriban a Colombia, pero nosotros estamos pensando a futuro y sabemos que eventualmente éstos llegarán”.

El ejecutivo aprovechó la oportunidad para manifestar su orgullo por los empleados y colaboradores del puerto “quienes han trabajado incansablemente para hacer esto posible”; reconoció especialmente “a las autoridades y entidades reguladoras que han entendido nuestro propósito y ahora son parte de él” y destacó el aporte que este avance significará en materia de empleo y en el crecimiento y el aumento de la competitividad de Buenaventura.

Por otra parte la Superintendencia de Transporte, destacó el arribo de los nuevos equipos y manifestó que "acompañamos la incorporación de estas dos nuevas grúas Super Post-Panamax a la capacidad instalada de Puerto Aguadulce. Esta adquisición constituye un aporte significativo para la consolidación de Buenaventura como el principal puerto sobre el Pacífico colombiano y como un nodo esencial del comercio internacional, impulsando una logística para el comercio exterior competitiva y sostenible en el Distrito".

Puerto Aguadulce

El complejo portuario de Aguadulce funciona con un esquema de muelle y patio desacoplados. Del total del muelle, 600 metros se destinan a operaciones con contenedores y los 260 metros restantes se utilizan principalmente para graneles.

El terminal atiende regularmente buques con capacidades de entre 6.000 y 16.000 TEUs, así como servicios feeder en el rango de 1.000 a 2.500 TEUs. CMA CGM concentra más del 60% del tránsito del puerto de Buenaventura, mediante servicios de Evergreen y X-Press Feeders, además de recaladas ocasionales de MSC, ONE y ZIM.

Por MundoMaritimo