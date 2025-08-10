En un entorno marcado por oscilaciones de tarifas de hasta seis veces su valor base, la relación entre propietarios de carga y líneas navieras atraviesa una etapa de tensión sin precedentes. La incertidumbre del mercado ha erosionado la confianza en los contratos de tarifas fijas o de largo plazo, generando fricciones tanto en la negociación como en el cumplimiento de los acuerdos.

Este fenómeno ha llevado a muchos actores del sector a replantearse la forma en que se estructuran los contratos. En el podcast “The Freight Debate”, Rajesh Bhol, Gerente Principal de Producto en Xeneta, conversó con Christian Pedersen, Director Global de Productos Contractuales Oceánicos en Maersk, y Patrik Berglund, CEO y cofundador de Xeneta, sobre el creciente interés en los contratos vinculados a índices (o indexados) como alternativa viable.

“Cuando hay tensión entre el comprador y el vendedor, es difícil construir relaciones duraderas, y ambos terminan actuando de forma contractual, pensando solo en el corto plazo”, señaló Berglund. Esta dinámica ha generado un ciclo de expectativas incumplidas, relaciones deterioradas y embarques fallidos. En mercados ajustados, las líneas navieras tienden a retirar asignaciones para perseguir tarifas spot más altas, mientras que los propietarios de carga redirigen volúmenes cuando las tarifas caen, debilitando aún más la estabilidad contractual.

Pedersen explicó que esta falta de previsibilidad lleva a los clientes a contratar espacio extra como medida de seguridad, lo que a su vez agrava el problema: “Si ya te quemaste los dedos, la próxima vez vas a asegurarte de recuperar lo perdido. Vas a comprar más espacio del que necesitas, pero eso solo exagera el ciclo vicioso cuando no se cumple”, indicó.

Ventajas de los contratos indexados

Ante este panorama, los contratos indexados emergen como una solución que permite ajustar automáticamente las tarifas según un índice de mercado, eliminando la necesidad de renegociaciones constantes y alineando los intereses de ambas partes con las condiciones reales del mercado.

Sin embargo, la adopción de estos contratos aún no es generalizada. Según Berglund, “cuesta encontrar otra industria de esta magnitud que se maneje de forma tan inmadura… cada vez más compañías, propietarios de carga, transitarios y líneas navieras se dan cuenta de que tiene que haber una mejor manera”.

Durante la Cumbre Xeneta 2024, especialistas como Erik Devetak (Xeneta), Sami Nazar (Decathlon) y Bjorn Vang Jensen (Nanook Management Consultancies) coincidieron en que los contratos indexados podrían ofrecer un camino más sostenible para la contratación en el transporte marítimo.

Uno de los principales obstáculos es la falta de estandarización y conocimiento técnico para diseñar y gestionar estos contratos sin añadir complejidad operativa. “Tenemos desafíos estructurales en la industria, como construir transparencia y evitar la comoditización de los servicios. Pero también hay desafíos prácticos: ¿Cómo construyo un contrato?, ¿Cómo sé que estoy haciendo el contrato correcto?”, planteó Bhol.

Además, persisten preocupaciones sobre la transparencia. Algunos propietarios de carga creen que ya superan al mercado gracias a su volumen o relaciones privilegiadas, mientras que ciertas líneas navieras temen que sus servicios diferenciados se diluyan en un sistema indexado. No obstante, Pedersen y Berglund coinciden en que “la transparencia beneficiará a la industria”. Un índice claro permite a las líneas navieras posicionarse con confianza y destacar el valor que ofrecen.

¿Cómo garantizar su funcionalidad?

La clave para que los contratos indexados funcionen está en contar con índices de alta calidad y procesos simples para ajustar tarifas. “Si creamos un estándar, los beneficios de tener datos limpios y estandarizados entre todas los líneas navieras y propietarios de carga generarían enormes ganancias en eficiencia operativa”, concluyó Berglund.

En última instancia, el objetivo compartido de líneas navieras y propietarios de carga sigue siendo el mismo: mover carga de A a B de forma confiable. Y para lograrlo, es necesario evolucionar hacia modelos contractuales que reflejen la realidad del mercado y fomenten relaciones duraderas basadas en confianza y flexibilidad.

Por MundoMaritimo