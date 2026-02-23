PSA Panama inauguró un nuevo escáner fijo de contenedores y el área de inspecciones físicas de carga de UNITEC, como parte de los importantes proyectos que incluye su Plan Maestro, orientado a elevar los estándares de servicio a nivel de clase mundial.

Estas infraestructuras fortalecen la capacidad de Panamá para prevenir y combatir actividades ilícitas asociadas al comercio internacional, incluyendo el narcotráfico y el contrabando, y ayudan a seguir construyendo confianza en el ecosistema logístico panameño, mediante una colaboración estrecha entre el sector público y privado.

Las obras inauguradas no constituyen un esfuerzo aislado. Forman parte de un programa estructurado de inversiones que continuará desplegándose en los próximos meses, incorporando infraestructura, tecnología, digitalización de procesos y estándares operativos de excelencia.

Como parte de esta misma fase del Plan Maestro, la terminal avanza además en la modernización de su nueva área de acceso para colaboradores, que incluye nuevos lockers y baños, espacios de descanso, un gimnasio con enfoque de ejercicios y fisioterapia preventivos y áreas de alimentación saludable. Estas facilidades, actualmente en proceso de implementación, reflejan una visión integral donde la excelencia operativa y el bienestar del equipo humano forman parte del mismo estándar.

El acto contó con la participación de la directora general de la Autoridad Nacional de Aduanas, Soraya Valdivieso; el director general del Servicio Nacional Aeronaval Luis Antonio De Gracia; así como representantes gubernamentales del país y de otras naciones, representantes de agencias de seguridad, aliados del sector, clientes y miembros del equipo de PSA Panama.

Seguridad como base de competitividad

La directora general de la Autoridad Nacional de Aduanas, Soraya Valdivieso, destacó que: “El comercio seguro es fundamental para la competitividad del país. Estas capacidades fortalecen el sistema de control y consolidan a Panamá como una plataforma logística confiable para el comercio internacional”.

Durante el evento, Enrique Piqueras, Gerente General de PSA Panama, señaló que estas obras representan el inicio visible de un programa estructurado de transformación. “Estos no son proyectos aislados. Son los primeros proyectos entregados de un Plan Maestro diseñado para elevar nuestros estándares en infraestructura, tecnología, procesos y bienestar, y fortalecer la confianza en el nivel de servicio que Panamá ofrece como ecosistema logístico.”

Piqueras destacó que el escáner y el área de inspecciones representan un avance concreto en seguridad y confiabilidad. “En logística, la confianza es todo. Cuando esa confianza se respalda con procesos y capacidades concretas, Panamá se vuelve más competitivo.”

Compromiso de inversión y visión de largo plazo

Por su parte, Enno Koll, CEO Regional de PSA Américas, reafirmó como representante de todos los accionistas, el compromiso de inversión sostenida en el país. Destacó que PSA Panama inició operaciones en diciembre del 2010, y ha ampliado su capacidad de 450,000 TEUs anuales a cerca de 2 millones de TEUs, acompañando el crecimiento del comercio regional y la ampliación del Canal de Panamá. Hasta la fecha, el proyecto ha acumulado más de US$700 millones en inversión.

“La conectividad no es automática y la eficiencia no se improvisa. Se construyen con inversión y estándares. Hemos apostado por Panamá durante más de 15 años y seguiremos haciéndolo”, concluyó Koll.

Un plan con propósito

Las obras inauguradas marcan el inicio de un programa de transformación más amplio que continuará desplegándose progresivamente, fortaleciendo procesos, tecnología y capacidades humanas bajo una visión de largo plazo.

PSA Panama reiteró su compromiso de contribuir al posicionamiento de Panamá como hub logístico de clase mundial, combinando seguridad de las operaciones y de las personas, tecnología y procesos, y desarrollo de talento como pilares de su estrategia de largo plazo

Por MundoMaritimo