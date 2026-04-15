Ante nuevas incertidumbres y recargos vinculados al conflicto en Medio Oriente, diversos propietarios de carga están instando a las líneas navieras a profundizar los avances en digitalización iniciados durante la pandemia y a dejar atrás el uso de documentos en papel, reporta Bloomberg.
“Los próximos 12 meses representan una ventana decisiva”, señala una carta dirigida a un grupo de directores ejecutivos cuyas compañías movilizan cerca del 75% del comercio mundial de contenedores. “Sin una adopción acelerada, las ineficiencias persistirán, erosionando la confianza de los clientes y aumentando los costos”.
La misiva, fechada el 8 de abril, solicita a las líneas navieras implementar estándares claros en procesos como la reserva de carga y los avisos de arribo. El documento fue suscrito por decenas de asociaciones comerciales, puertos y empresas privadas, entre ellas Tesla, Anheuser-Busch InBev y IKEA Supply, la National Retail Federation de Estados Unidos, además del Port of Los Angeles. y.
La iniciativa da continuidad a una carta enviada en 2024 que instaba a establecer un método común para comunicar los itinerarios de los buques a los clientes, así como a otra remitida el año pasado que pedía mayor transparencia respecto de qué compañías utilizan determinados estándares.
Desde entonces, las líneas navieras han avanzado en la implementación de estándares comerciales de itinerarios y en la publicación de herramientas de seguimiento de cumplimiento, además de registrar progresos en otras iniciativas.
“Un par de las líneas navieras migraron a plataformas on line ”, explicó Gabriel Rodriguez, presidente de A Customs Brokerage en Florida y líder de la carta señalada. “Ingresas, ves tu contenedor, pagas la factura y el contenedor queda liberado”. Según detalló, procesos que antes tomaban hasta ocho horas hoy pueden completarse en apenas 30 segundos.
Impulso a los eB/L
Con el objetivo de abandonar el uso de documentos físicos y las ineficiencias derivadas de sistemas informáticos incompatibles, nueve de cada diez de las mayores líneas navieras del mundo conformaron en 2019 la Digital Container Shipping Association (DCSA).
La necesidad de modernización se hizo evidente un año después, cuando la pandemia tensionó las cadenas de suministro globales, generando congestión portuaria y dejando contenedores y chasis en ubicaciones distantes de donde eran requeridas .
Este escenario impulsó los esfuerzos de digitalización, y en 2023 los miembros de la DCSA se comprometieron a emitir todos los B/L (conocimientos de embarque) —documento que actúa como recibo, contrato de transporte y título de propiedad de la carga— en formato electrónico hacia 2030.
Desde entonces, la asociación ha publicado un glosario con cientos de términos del transporte marítimo, además de un estándar de Track & Trace ampliamente adoptado, que permite a los distintos actores acceder a datos de envío en tiempo real a través de múltiples plataformas.
Persisten brechas en la adopción
No obstante, la adopción digital sigue siendo dispar entre las líneas navieras, por lo que sus usuarios están solicitando a los altos ejecutivos a liderar este proceso a lo largo de toda la cadena logística.
En el caso de las exportaciones, los propietarios de carga enfrentan una compleja matriz de fechas y plazos documentales que deben cumplir para lograr el embarque de sus contenedores. “La estandarización de hitos gestionados por terminales y de procesos digitales minimizará las disrupciones, reducirá los costos de almacenamiento y permitirá una mejor planificación para todos los actores”, señala la carta.
En cuanto a las importaciones, Rodríguez advirtió que la información contradictoria o inexacta sobre los arribos suele traducirse en demoras y cargos adicionales, lo que obliga a una constante gestión manual mediante correos electrónicos y llamadas telefónicas. “En pleno siglo XXI, seguimos teniendo que hacer procesos manuales”, afirmó.
Por MundoMaritimo
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