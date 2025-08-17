La flota global de graneleros atraviesa un proceso de “envejecimiento” acelerado. Según datos de AXSMarine, la edad promedio de los buques pasó de 8,6 años en 2018 a casi 13 en 2025, reflejando una combinación de factores que incluyen el fuerte ingreso de naves en la década pasada y la limitada renovación de unidades en los últimos años.

El bloque de naves de entre 11 y 15 años se expandió con fuerza, superando a los segmentos más nuevos. Paralelamente, los buques de 16 a 20 años prácticamente se duplicaron, pasando de 870 unidades en 2018 a unas 1.800 en 2025. En contraste, los grupos más nuevos se redujeron. “Los buques de menos de cinco años cayeron de más de 3.500 en 2018 a alrededor de 2.300 en 2025”, destaca AXSMarine.

Desguace en mínimos históricos

Uno de los elementos que explican el fenómeno es la baja en los volúmenes de desguace. La última gran ola se registró en 2015-2016, cuando se retiraron cerca de 30 millones de dwt. Desde entonces, la cifra rara vez superó los 10 millones y, en 2023-2024, se situó en torno a 3-3,5 millones.

“Muchos buques que antes habrían sido retirados se han mantenido en servicio”, señala AXSMarine. Los precios bajos de chatarra, la posibilidad de seguir operando en rutas menos exigentes y las oportunidades comerciales rentables han alentado a los armadores a prolongar la vida útil de sus naves.

Insuficientes órdenes de construcción

El ritmo de construcción tampoco ha sido capaz de compensar el envejecimiento de la flota. Tras los peaks de 2007, 2010 y 2013, las órdenes se redujeron drásticamente. Desde 2017, la actividad se ha mantenido entre 400 y 700 buques por año, con un ligero repunte en 2024. Estos niveles resultan insuficientes frente al gran bloque de naves entregadas entre 2010 y 2012, que ahora se aproxima a los 15 años de antigüedad.

La incertidumbre tecnológica también ha jugado un rol clave. “Con la falta de consenso sobre si el combustible del futuro será LNG, metanol, amoníaco u otro, muchos armadores prefieren extender la vida de los buques existentes antes que arriesgar una apuesta temprana”, explica el reporte.

A ello se suman restricciones financieras y capacidad limitada de los astilleros, que en los últimos años han priorizado órdenes de portacontenedores y metaneros.

Riesgos y proyecciones

El peso desproporcionado del segmento de 11 a 15 años genera un punto de inflexión. En un plazo de cinco a siete años, buena parte de este bloque superará los 20 años, lo que podría detonar una ola de desguace si el mercado se debilita o se endurecen las exigencias ambientales.

“Un factor a observar es que, a diferencia de ciclos anteriores, hoy los armadores mantienen buques antiguos en operación incluso cuando las tarifas caen, lo que sugiere un cambio en la conducta o en la economía del negocio”, señala el análisis.

Para los armadores, mantener buques de más de 15 años aún es viable, pero los costos de cumplimiento normativo y eficiencia energética van en aumento. Para los fletadores, recurrir a estas naves puede implicar ventajas de costo en el corto plazo, aunque con mayores riesgos operativos y reputacionales.

Los inversionistas, por su parte, enfrentan un dilema: una flota más antigua restringe el crecimiento de la oferta y puede sostener las tarifas de flete, pero también anticipa grandes necesidades de capital para renovación.

Camino hacia el recambio

La tendencia apunta a que la antigüedad promedio seguirá subiendo hasta 2027, cuando podría superar los 13,5 años. El verdadero punto de inflexión llegará a medida que el bloque 2010-2012 alcance los 20 años, forzando un mayor nivel de desguace.

“Un escenario de mayor claridad en estándares de combustibles, sumado a condiciones de mercado que incentiven la renovación, podría estabilizar la edad promedio hacia fines de la década”, concluye AXSMarine.

Por MundoMaritimo