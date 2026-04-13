La escalada de tensiones geopolíticas, marcada por el riesgo de conflicto con Irán y la creciente inestabilidad en rutas marítimas clave, vuelve a tensionar el mercado energético global. Con combustibles al alza, riesgo de escasez y cadenas logísticas bajo presión, el sector marítimo opera en estado de alerta. En este escenario, las ineficiencias dejan de ser operativas y se transforman en pérdidas críticas. En este contexto de crisis energética global, las terminales petroleras de América Latina enfrentan desde hace décadas una combinación peligrosa de planificación manual, falta de digitalización y altos costes operativos.
Al respecto, Prodevelop, especialista en software para la digitalización portuaria, sostiene que en un entorno marítimo donde cada hora cuenta, los contratos de flete imponen penalizaciones severas por demoras. “Uno de los problemas más críticos que agravan esta situación es la falta de visibilidad en tiempo real sobre la operativa de la terminal”, señala.
En el día a día en muchas de estas infraestructuras se basan en la intuición o en sistemas desactualizados. “Las decisiones sobre qué buque atender primero, cuándo iniciar o terminar una operación de carga, o cómo priorizar el uso de un muelle o boya, a menudo se toman sin considerar todas las variables clave: condiciones del oleoducto, disponibilidad de tanques, y contratos de flete”, explica Ismael Torres, Business Development Manager LATAM de Prodevelop.
En esa línea puntualiza que el trabajar a ciegas no solo genera problemas en la gestión operativa y penalidades por incumplimientos contractuales, sino que también provoca altos niveles de estrés operativo y relaciones tensas con clientes y proveedores. “En un mercado donde los márgenes se estrechan, este nivel de ineficiencia es insostenible”, afirma.
La tecnología como escudo estratégico
Frente a este desafío, la tecnología se erige como la única respuesta viable. Gracias al avance de tecnologías especializadas para este tipo de infraestructura crítica, Prodevelop señala que es posible contar con soluciones digitales como Posidonia Operations.
Estas plataformas marcan un antes y un después en la gestión portuaria, ya que generan automáticamente planes optimizados de operaciones, teniendo en cuenta múltiples restricciones de negocio y de operación simultáneamente.
El caso de éxito: Terminal La Pampilla (Repsol, Perú)
El impacto de abrazar esta transformación tecnológica es medible y directo. Un claro ejemplo de ello es que este sistema ha sido implantado con éxito en la Terminal La Pampilla (Repsol, Perú). Desde Prodevelop detallan que, gracias a la implementación de algoritmos inteligentes de optimización automática, la terminal logró pasar de una gestión manual a un sistema que genera una planificación que permite ahorrar un porcentaje del costo por demoras. Los análisis comparativos demuestran cómo la asignación inteligente de buques y la reducción de tiempos de espera mitigan fuertemente los costos diarios.
El resultado es una planificación integral y automatizada, que no solo minimiza los costos por demoras en contratos de flete (demurrage), sino que también trae consigo beneficios adicionales de alto impacto:
Digitalizar o perder
Ismael Torres concluye que “en una época dominada por el miedo a la escasez, las guerras y los sobrecostos del crudo, la resiliencia de la cadena de suministro energético pasa obligatoriamente por la modernización tecnológica. Como demuestra la realidad del mercado actual, el futuro no espera: la digitalización llega a las terminales petroleras para reducir demoras y pérdidas millonarias. La pregunta ya no es si se debe digitalizar, sino cuánto cuesta seguir sin hacerlo”.
Solución de software IoT de Prodevelop y I2PANEMA optimiza eficiencia y sostenibilidad portuaria
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