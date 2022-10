La industria del transporte marítimo aunque solo representa el 2,5% de las emisiones globales totales de CO2, ha sido objeto de críticas porque no formaba parte del Acuerdo de París y también por sus emisiones de carbono, nitrógeno y azufre. La Organización Marítima Internacional (OMI) actuó en este tema, implementando una estrategia de gases de efecto invernadero (GEI) para reducir la intensidad de carbono del sector, reporta Argus.

La estrategia tiene como objetivo reducir las emisiones de CO2, en al menos un 40% para 2030, y prosigue los esfuerzos hacia el 70% para 2050, en comparación con los niveles de 2008. Pero, como mínimo, se requiere que la industria reduzca las emisiones anuales totales de GEI del transporte marítimo internacional en al menos un 50% para 2050 en comparación con 2008.

Estos objetivos presentan desafíos para la industria del transporte marítimo que actualmente no está equipada para enfrentar y, como resultado, los armadores están explorando una variedad de nuevas tecnologías respetuosas con el medio ambiente, incluidas nuevas tecnologías de combustible, formas de casco más eficientes y nuevos métodos de propulsión.

Pero estas nuevas tecnologías a menudo no se prueban, por lo que conllevan un riesgo financiero significativo, y los objetivos de la OMI establecen el nivel de ambición para que las instituciones financieras actúen sobre el riesgo climático bajo el ámbito de la financiación de buques, lo que ha llevado al establecimiento de los Principios Poseidón.

Estos principios establecen un punto de referencia de lo que significa ser un banco responsable en el sector marítimo y brindan orientación sobre cómo lograrlo. Los Principios de Poseidón son consistentes con las políticas y ambiciones de la OMI y permiten a las instituciones financieras alinear su financiamiento del sector naviero con un comportamiento ambiental responsable.

Los Principios de Poseidón son aplicables a prestamistas, arrendadores y garantes financieros a nivel mundial. Están destinados a evolucionar con el tiempo para abordar otros impactos adversos.

Lanzado en junio de 2019, actualmente hay 29 instituciones financieras como firmantes de los Principios de Poseidón, que representan más del 50% de la lista global de financiamiento marítimo,

Eficacia

Pese a que los principios siguen cobrando impulso, todavía hay algunas preguntas sobre la efectividad de estos en el futuro, ya que dependen de los objetivos de GEI de la OMI.

El Club P&I del Reino Unido sugirió que: “La industria del transporte marítimo, junto con muchas otras industrias, se ha visto gravemente afectada por la pandemia de Covid-19. En la recesión global anticipada que sigue ahora, puede ser que los objetivos de la OMI para 2023 no sean tan ambiciosos como podrían ser de otro modo”. Los objetivos de la OMI son monitoreados de cerca por la Comisión de la UE que si no está satisfecha podría decidir incluir el transporte marítimo en el Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) de la UE, agregó el P&I Club del Reino Unido.

También ha habido críticas a los principios ya que no son una medida obligatoria. Como tal, los principales armadores, en particular aquellos que no utilizan instituciones financieras occidentales, no necesitan adherirse a los principios.

Beneficios y desventajas de la adherencia

La carga que recae sobre el propietario del buque para adherirse a estos principios es comparativamente leve. Gran parte de la información requerida por la institución financiera ya debe ser suministrada a la OMI bajo el esquema DCS. Además, un propietario puede obtener un Certificado de Intensidad de Carbono y Alineación Climática de una organización aprobada por la OMI, lo que facilitaría a la institución financiera el cálculo de los datos relevantes.

Pero los beneficios en esta situación podrían superar la carga potencial, ya que los principios deberían permitir a los prestamistas anular el riesgo financiero y la incertidumbre regulatoria de las reglas y objetivos de la industria del transporte marítimo que cambian más rápido de lo esperado.

Esta falta de riesgo podría conducir a un menor costo de financiamiento para los armadores, lo que facilitaría la transición actual hacia una industria naviera más ecológica.

Si bien los esfuerzos acumulativos de los actores de la industria son una muestra de compromiso, las reglas obviamente parecen estar sesgadas hacia una flota más nueva. En todo caso, queda mucho por ver en cuanto a la implementación final de los Principios y el impacto que tienen en el transporte marítimo y el clima en general.

Por MundoMarítimo