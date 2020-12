Con la llegada del fin de año solemos hacer balances para poner los 12 meses en perspectiva, contextualizando momentos especiales que han resaltado en el calendario. Pero en el caso del 2020, el año completo ha estado marcado por un solo tema que se roba todos los titulares: COVID. Y es que la pandemia ha tenido un impacto en las pequeñas y grades cosas del quehacer cotidiano de todas las actividades, desde la vida en casa hasta cómo trabajamos, y donde el factor inhabilitador de la enfermedad -o siquiera la posibilidad de contraerla- ha causado estragos en el área de los seguros asociados a daños asociados de alguna manera al virus. Cuarentenas y ‘lockdowns’ han amenazado a la cadena logística en más de una ocasión y en más puertos en los que quisiéramos reconocer, además de los riesgos de salud a los que se exponen trabajadores portuarios y tripulantes mercantes.

Para conversar sobre algunas de las principales tendencias en materia de seguros P&I que se han presentado durante el ‘año de la pandemia’, el UK P&I Club organizó un webinar con el apoyo de sus corresponsales legales en Chile, JJR Abogados. El seminario web "Navegando Latinoamérica: enfoque en Chile, IMO 2020, contaminación y tendencias P&I 2020", contó además con el apoyo de Atlantic Insurance & Reinsurance Brokers, Ultranav y MundoMaritimo.

Responsabilidad civil

¿En quién recae? Esta siempre es una pregunta compleja de responder, porque la responsabilidad civil no es exclusiva de una sola parte, sino que hay varios actores que pueden ser determinados como responsables según el tipo de siniestro y el sistema legal donde se gestione. Ya sea un derrame de petróleo, un paciente COVID a bordo, una carga perdida o dañada, todos son de naturaleza diferente y deben ser tratados con los detalles que ameritan. "En el caso de un derrame, por ejemplo, es fundamental que, dentro de los trámites de contacto con las autoridades locales, los involucrados se comuniquen con el P&I Club, ya que el club también debe iniciar una investigación", destacó Rafael Díaz, Senior Claims Executive del UK Club (Nueva Jersey, USA). Por su parte, Leanne O’Loughlin, director regional del UK Club (Nueva Jersey, USA), destacó que, en cuanto al ejercicio del UK P&I Club y otros clubes de protección e indemnización, "aunque entre los clubs de P&I competimos, la pandemia nos ha unido buscando soluciones que todos podamos aplicar".

Ejemplos & tendencias a seguir

A pesar de que el sustento del transporte es diferente, la aviación y la industria marítima tienen más en común de lo que se ve a simple vista. De eso expuso Stuart Edmonston, director de Loss Prevention del UK Club (Londres, UK), quien dio detalles de la alianza que tienen con CAE (Civil Aviation) para efectos de mejorar las prácticas de prevención de riesgos de la industria marítima en base a la experiencia de la aviación. Por su parte, Richard Adler, Key Client Broker & Chief Commercial Officer de Atlantic Insurance & Reinsurance Brokers, habló sobre distintos temas ligados a las renovaciones P&I del 2021, incluyendo el estado del mercado, los altos índices de las reclamaciones agrupadas (pool claims) y los nuevos topes de Standard & Poor.

Alec Kyrle-Pope, especialista Charterers Risk del UK Club (UK) y Felipe Carrillo, Senior Manager & Head of Insurance and Claims de Ultranav (Santiago, Chile), compartieron el panel sobre las consecuencias de la implementación del IMO 2020 desde la perspectiva de un Club y operador, respectivamente. En cuanto del impacto del COVID en la industria del búnker, "aún no tenemos la imagen completa de lo que el COVID significa para la industria del combustible búnker", destacó Kyrle-Pope, quien resaltó que las ‘olas’ de la tormenta coronavirus siguen azotando a la industria del búnker, por lo que no se puede hacer un balance sino hasta que los efectos inmediatos de la pandemia hayan quedado atrás.

Ricardo Rozas, socio de la firma de abogados chilena especializados en derecho marítimo JJR Abogados, quien además actuó de moderador durante el evento, agradeció al Club y expositores por la iniciativa y sus presentaciones y concluyó con algunas preguntas de la audiencia hechas en tiempo real. El evento contó con cerca de 320 personas registradas y estará disponible "on demand".

Por MundoMaritimo