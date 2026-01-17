El portacontenedores “CMA CGM Tenere”, el primer buque del mundo propulsado por combustible dual GNL completó su primera inspección en dique seco de clase en el astillero COSCO Zhoushan Shipyard, marcando un hito en la operación de este tipo de naves de nueva generación. De acuerdo con la planificación, el 15 de enero el buque se reincorporó al servicio comercial, siendo desplegado en el servicio Asia – Caribe, operado en conjunto por CMA CGM (‘PEX2’) y Cosco (‘CAX1’), que cuenta con una flota de doce naves entre 9.000 y 15.000 TEUs, además del portacontenedores de 6.000 TEUs “CMA CGM Baikal”, al que el “CMA CGM Tenere” reemplazará, informó Alphaliner.
Cabe mencionar que, previo a su ingreso a astillero, el “CMA CGM Tenere” operaba en el servicio ‘M2X’ entre Lejano Oriente y México.
En detalle, la nave arribó a Zhoushan el 22 de noviembre, completó sus trabajos y pruebas el 8 de enero, y posteriormente zarpó a fondear en la Bahía de Hangzhou a la espera de órdenes.
Detalles de la operación y nave
La nave de 14.806 TEUs, perteneciente a Eastern Pacific Shipping (EPS), fue entregada en septiembre de 2020 por Hyundai Samho Heavy Industries de Corea del Sur. Originalmente bautizada como “Morecambe Bay”, la nave fue incorporada a la flota de CMA CGM bajo un contrato de fletamento de largo plazo por 15 años.
Además de los trabajos habituales de mantenimiento propios de un dique seco de clase, el astillero chino ejecutó tareas especializadas asociadas a la operación con GNL, incluyendo trabajos de soldadura y mantención en aceros especiales con 9% de níquel y en las estructuras de acero inoxidable del tanque de combustible.
El “CMA CGM Tenere” está equipado con un sistema de contención de GNL tipo B con capacidad de 18.600 m³. Durante la estadía en astillero se realizaron inspecciones mediante radiografías con rayos X para verificar soldaduras en el tanque, en las tuberías de suministro de gas y en otros componentes críticos del sistema de propulsión y de la sala de máquinas.
Asimismo, COSCO Zhoushan llevó a cabo por primera vez el proceso completo de desabastecimiento y reabastecimiento de combustible, que incluyó el preenfriamiento del tanque mediante nitrógeno líquido, una operación clave en este tipo de naves.
A diferencia de lo que ocurre con muchos portacontenedores de gran tamaño, este primer dique seco no fue aprovechado para modificar el arreglo general del buque, como el refuerzo o elevación de los puentes de trinca o la instalación de deflectores de viento en proa. Tampoco se procedió a la instalación de un depurador (scrubber), lo que refuerza la idea de que CMA CGM planea operar el buque principalmente con GNL como combustible.
