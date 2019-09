El presidente del directorio de Empresa Portuaria Valparaíso (EPV), Fernando Ramírez, se refirió en una entrevista a El Mercurio de Valparaíso sobre el proyecto de muelle de cruceros y confirmó abiertamente que la iniciativa es inviable, por lo cual, al menos desde la estatal, no se persistirá en su construcción.

"Acá se hizo todo lo que se dijo que se haría. Acá no es que se haya firmado un papel y nos fuimos para la casa. Acá se gastó un millón de dólares en hacer un estudio serio donde incluso se llegó a la etapa de la ingeniería conceptual", comentó Ramírez, agregando que eso no significa que se postergue a la industria de pasajeros, la cual espera recuperar en un breve plazo, más allá de no contar con esta infraestructura cifrada en US$45 millones.

Consciente de la reacción que generó la decisión de la estatal, especialmente en el sector turismo de la ciudad, Ramírez se refirió a las críticas respecto a que EPV no cumplió el acuerdo que se firmó el 2017 en cuanto a la licitación de un muelle exclusivo para cruceros.

“Lo hemos cumplido rigurosamente. Lo central era la obligación de estudiar esta opción y lo hicimos. ¿Bajo qué términos? El único que puede aplicar esta empresa que es de acuerdo con la ley. Si alguien ve lo que se ha suscrito en el pasado, siempre se dijo que nosotros íbamos a hacer los estudios y, eventualmente, si es que surgiera un llamado a licitación, esperar la opción de que hubiese un particular interesado, pero todo con apego a la ley. La ley dice que cuando se haga el estudio y una vez que se determine que es viable, es un proyecto que tiene que ser 100% de inversión privada”, enfatizó

Sobre una posible inversión fiscal, el presidente de EPV indicó que “por ejemplo en el caso del Metro, el dinero lo ponen todos los chilenos y lo que se le exige es que la operación sea financiable. En el caso de los puertos no es así. Toda inversión que resulte producto de estos estudios tiene que ser cien por ciento de inversión privada y de riesgo privado. Entonces, ¿por qué nosotros hacemos el estudio? Porque tenemos que investigar la viabilidad económica de esto para que un particular invierta. Nosotros tenemos que ser serios y objetivos y hemos invertido en esto un millón de dólares. Hemos gastado esa suma estudiando la viabilidad del muelle exclusivo de cruceros” comentó.

En este contexto, Ramírez se refirió a la posibilidad de apelar al Fondo de Infraestructura, lo que resultaría improcedente, debido a que se requiere el proyecto requeriría de rentabilidad social y económica, y además, se deben considerar varios factores con anterioridad.

“Primero, la demanda está siendo cubierta por lo que la necesidad no existe; en segundo lugar los proyectos que hay tanto en San Antonio y Valparaíso te indican que esto va a aumentar (espacio) financiado por privados, entonces a título de qué el Estado de Chile va a sacar US$50 millones si no hay rentabilidad”, manifestó.

En ese sentido subrayó que “no queremos quedar con la idea de que la ley nos mata, sino que la ley nos pone la lógica, que ha sido exitosa. La decisión de Valparaíso es que es un puerto para contenedores y para pasajeros. Pensamos que con la ampliación portuaria, no sólo el T2 sino también el T1, vamos a ser capaces de ir avanzando en mejorar nuestra posición en el segmento de pasajeros. Si se completa el T1, se hace el T2, eso sería suficiente para pasajeros y cruceros hasta el 2040”, destacó.

El presidente del directorio de EPV, se refirió a los números del proyecto: “el estudio se hizo sobre la base de que la inversión se haría a partir del año en que está concebido, que es la actual temporada, y que estaría listo el 2023. A partir de allí se trabajó en base a un aumento sustancial de la demanda”.

Añadió que “el crecimiento de la demanda anual que se proyectaba era por sobre el 40% en el primer periodo. En un año pasamos de 44 a 61.000 pasajeros, casi a 50%, después a un 80%. Es decir, crecimientos enormes. Y además de eso, estamos asumiendo de que, del total del mercado regional, nosotros nos estábamos quedando con la mayoría", explicó Ramírez, quien añadió finalmente que "entonces los números no daban ni iban a dar porque probablemente esta flexibilización es algo que hicimos buscando la fórmula para que el particular recuperase la inversión. Nosotros proyectamos un escenario optimista y aun así los números no dieron".

