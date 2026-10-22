El presidente de la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA), Sergio Merino, en medio de su agenda en TOC Américas 2026, evento que se realiza en Cartagena, Colombia, abordó en entrevista con MundoMarítimo las definiciones que marcarán el desarrollo del Puerto Exterior. En ese marco, destacó la separación de las licitaciones del proyecto, los plazos previstos para su ejecución y los procesos relacionados con las concesiones de San Antonio Terminal Internacional (STI) y DP World, además del futuro de los terminales especializados.

Respecto del Puerto Exterior, explicó que el directorio resolvió en julio de 2026 modificar el esquema de contratación que contemplaba una licitación conjunta por aproximadamente US$2.000 millones, correspondiente a las obras habilitantes y el molo de abrigo. La decisión respondió principalmente a la ausencia de financiamiento asegurado para la totalidad de las obras y al riesgo de recibir una sola oferta o declarar desierto el proceso.

Al referirse a esta restructuración señaló que “a nuestro juicio, es la forma en la cual este proyecto se viabiliza” y precisó que la nueva estrategia permitirá convocar separadamente a empresas que operan en Chile para las obras habilitantes y a contratistas internacionales especializados para la construcción del molo de abrigo.

Merino indicó que existe interés empresarial por las obras habilitantes— cuya venta de bases inició el 13 de octubre, extendiéndose hasta el próximo 12 de noviembre—, aunque evitó identificar a los potenciales participantes. Asimismo, señaló que el crédito de CAF [por US$ 50 millones] contribuirá a financiar esta etapa, mientras EPSA mantiene conversaciones preliminares con distintos actores para estructurar el financiamiento del proyecto completo.

Su objetivo es alcanzar un acuerdo de financiamiento entre fines de 2027 y comienzos de 2028, sin que ello implique necesariamente el desembolso de los recursos.

En cuanto a los próximos pasos, Merino estimó que las ofertas para la primera licitación de obras habilitantes podrían recibirse en marzo de 2027, con resultados durante abril y un eventual inicio de los trabajos en el tercer trimestre de ese año. Respecto del molo de abrigo, señaló que la convocatoria a licitación podría concretarse entre fines de 2027 y mediados de 2028.

Sobre la entrada en operaciones del Puerto Exterior, el presidente de EPSA planteó un horizonte estimado entre 2036 y 2039, advirtiendo que los plazos dependerán del desarrollo de las distintas etapas y de los imprevistos que puedan surgir durante la ejecución de un proyecto de esta magnitud.

Concesiones de STI y DP World

En relación con STI, cuya concesión finaliza el 31 de diciembre de 2029, Merino confirmó que EPSA mantiene las bases del nuevo proceso sometidas a consulta ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), instancia en la que ya respondió las observaciones formuladas.

En cuanto a los plazos, Merino señaló que EPSA contempla convocar a licitación durante 2027, con miras a adjudicar la nueva concesión en junio de 2029, de manera de disponer de tiempo suficiente para organizar el traspaso operacional. “El concesionario actual termina su relación el 31 de diciembre de 2029 a las 23.59 horas. El siguiente tiene que estar operando el primero de enero a las 00.00”, enfatizó.

Asimismo, Merino se refirió a la posibilidad de ampliar el plazo de ocho años inicialmente considerado para la nueva concesión. También abordó las características de un contrato orientado principalmente a la operación, sin grandes inversiones en infraestructura, y su eventual atractivo para otros interesados. “Vamos a gestionar y hacer todo lo posible para que haya la mayor competencia posible. Ese es nuestro objetivo”, subrayó.

En el caso de DP World, confirmó que existen negociaciones para una eventual extensión de la concesión hasta 2041. Sin embargo, aclaró que todavía no existe un acuerdo. “DP World ha manifestado su interés en extenderla, pero estamos viendo si lo que ofrece en términos de inversión es compatible y consistente con una extensión de diez años”, explicó.

También descartó que esta alternativa contemple una competencia entre distintos oferentes, dado que se trata de una negociación con el actual concesionario.

Terminales especializados y configuración futura

Respecto de los terminales especializados, Merino abordó la situación del sitio 8, operado por Puerto Panul, y del sitio 9, vinculado a QC Policarpo Toro, cuya entrega a la Municipalidad de San Antonio estaba prevista para fines de 2029.

Indicó que EPSA mantiene negociaciones con el municipio para extender ese plazo, considerando que el Puerto Exterior todavía no estará operativo.

Según explicó, una vez que el nuevo complejo entre en funcionamiento, las cargas actualmente atendidas por esas instalaciones deberán trasladarse a infraestructura especializada dentro del puerto existente, ya sea en Molo Sur o Costanera-Espigón, contemplando soluciones para graneles sólidos y carga líquida.

En una perspectiva de largo plazo, Merino describió un sistema con tres concesionarios en San Antonio: uno para el puerto actual y dos para los terminales del Puerto Exterior. A ellos se sumaría un concesionario en el puerto de Valparaíso.

Finalmente, defendió la necesidad de desarrollar ambas ampliaciones portuarias, considerando sus distintos horizontes de ejecución: “Es necesario hacer las dos. Entran en tiempos distintos, tienen un timing diferente y, por lo tanto, no podemos tener en la macrozona central un déficit de capacidad que nos encarezca la cadena logística”, concluyó.

Por MundoMaritimo