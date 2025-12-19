Los precios del búnker mantuvieron durante 2025 una trayectoria descendente sostenida, entregando un alivio relevante en los costos operativos para líneas navieras y proveedores logísticos, tras varios años marcados por una elevada inestabilidad en el ámbito energético. De acuerdo con datos semanales de IFO 380, el precio promedio global del búnker cayó cerca de un 25% en el transcurso del año, pasando de alrededor de US$534/tonelada métrica (mt) a comienzos de enero a cerca de US$402/mt a mediados de diciembre, informa Ti.

Esta corrección a la baja se explica por un proceso de reequilibrio en los mercados energéticos globales, en un contexto de menor presión por el lado de la demanda industrial y del transporte, así como por una oferta que se ha mantenido holgada a lo largo del año.

La tendencia descendente fue consistente en las principales regiones de abastecimiento de búnker. En América, los precios retrocedieron desde aproximadamente US$603/mt a inicios de 2025 hasta cerca de US$431/mt hacia diciembre. En Asia-Pacífico, en tanto, el valor promedio bajó desde unos US$505/mt a niveles levemente inferiores a los US$400/mt. La mayor caída se registró en Europa, Medio Oriente y África, donde los precios disminuyeron desde alrededor de US$494/mt hasta aproximadamente US$387/mt.

Como resultado, los diferenciales regionales se estrecharon a lo largo del año, mejorando la visibilidad de costos para los operadores con redes globales y reduciendo las distorsiones entre mercados de abastecimiento.

El comportamiento de los precios del búnker en 2025 se alineó estrechamente con la evolución del mercado petrolero internacional. Según el Oil Market Report de la Agencia Internacional de la Energía (IEA), correspondiente a diciembre de 2025, el crecimiento de la demanda de crudo se debilitó a medida que se desaceleró el dinamismo económico en las principales regiones consumidoras, mientras que la oferta se mantuvo robusta, impulsada por una producción sostenida fuera de la OPEP y altos niveles de utilización de las refinerías.

A ello se sumó una normalización gradual de los mercados de transporte marítimo, luego de los desajustes registrados en años anteriores, lo que redujo la presión sobre la demanda de combustible marino. Análisis prospectivos del sector energético apuntan, además, a que los precios del crudo podrían continuar bajo presión durante 2026, reforzando un escenario con un búnker más barato en el corto plazo.

Para los operadores logísticos y los dueños de carga, este entorno de precios más bajos ha contribuido a reducir los costos por ruta y a aliviar los factores de ajuste por combustible, otorgando mayor flexibilidad de márgenes en un escenario altamente competitivo. Al mismo tiempo, la caída del búnker ha intensificado el foco en las negociaciones tarifarias y en la transparencia de los costos, con los dueños de la carga buscando que las eficiencias se reflejen efectivamente en los fletes.

Pese al contexto favorable, el mercado del combustible marino continúa expuesto a riesgos asociados a tensiones geopolíticas, cambios regulatorios y eventuales disrupciones de suministro, factores que podrían reintroducir inestabilidad en el mediano plazo.

Por MundoMaritimo