Una eventual prohibición de las exportaciones de diésel de Estados Unidos podría modificar los movimientos internacionales del combustible y afectar principalmente al segmento de tanqueros MR2, que actualmente transporta más del 90% de los embarques estadounidenses de este producto, informó BRS Tanker.
La posibilidad de aplicar dichas restricciones surgió luego de que el presidente Donald Trump respaldara llamados a limitar las exportaciones como medida para contener el aumento de los precios internos. El análisis sitúa en más de 50% la posibilidad de que se adopte una prohibición, en momentos en que se aproximan las elecciones de mitad de mandato del 6 de noviembre.
Cabe destacar que el mercado mundial de diésel enfrenta restricciones de oferta asociadas principalmente a Rusia y Medio Oriente. “Alrededor de 3 millones de barriles diarios de capacidad de refinación permanecen fuera de servicio en Rusia tras ataques ucranianos, mientras sus exportaciones marítimas de diésel disminuyeron más de 500.000 bpd, equivalente a 80% interanual, durante el tercer trimestre de 2026”, apunta BRS Tanker.
A ello se suma que las exportaciones de productos refinados desde el Golfo Pérsico continúan por debajo de los niveles previos al conflicto. En este escenario, los precios mayoristas del diésel alcanzaron nuevos máximos recientemente, con valores superiores a US$200 por barril en puntos de entrega del Golfo de Estados Unidos y el puerto de Nueva York.
Impacto sobre los flujos de diésel
En caso de implementarse una prohibición estadounidense, BRS Tanker estima que “alrededor de 150.000 bpd podrían trasladarse por vía marítima desde la ruta PADD 3, correspondiente a la costa del Golfo, hacia la ruta PADD 1, en la costa atlántica, debido a que el oleoducto Colonial ya opera a plena capacidad. Bajo ese escenario, aproximadamente 1,35 millones de bpd dejarían de estar disponibles para los mercados internacionales, volumen equivalente a cuatro cargamentos diarios de tamaño MR2”.
Europa y América Latina estarían entre las regiones expuestas a la reducción de la oferta estadounidense debido a la disponibilidad limitada de suministros alternativos.
Arabia Saudita podría aportar unos 250.000 bpd adicionales de exportaciones de diésel desde sus refinerías del Mar Rojo, siempre que no se produzcan nuevas interrupciones. China, por su parte, dispone de capacidad de refinación adicional y reservas de crudo, aunque BRS considera “poco probable un incremento suficiente de su producción y exportaciones para sustituir los volúmenes estadounidenses”.
Como resultado, el mercado mundial podría enfrentar un déficit cercano a 1 millón de bpd. Los importadores del Atlántico tendrían entonces que recurrir a proveedores más distantes, entre ellos India, Corea, Japón y Singapur.
Efectos sobre los MR2
La eventual salida de 1,35 millones de bpd de exportaciones desde el Golfo de Estados Unidos reduciría la demanda de tanqueros de productos “limpios” en el Atlántico. El impacto se concentraría en los MR2, que movilizan más del 90% de las exportaciones estadounidenses de diésel.
Una restricción también eliminaría parte de las oportunidades de triangulación para los MR2 que movilizan gasolina hacia la costa atlántica estadounidense y posteriormente cargan diésel con destino a Europa. Esta dinámica ha contribuido a mantener la canasta de ingresos de MR2 del Atlántico de Baltic Exchange sobre US$30.000 diarios, pese a que los ingresos de la ruta TC2, entre el noroeste de Europa y la costa atlántica de Estados Unidos, se encuentran cerca de cero.
Una menor disponibilidad de cargas en las costas estadounidenses del Golfo de México podría llevar a tanqueros limpios a desplazarse en lastre hacia otras regiones, aumentando la disponibilidad de tonelaje. También podría generar competencia de los MR2 por cargamentos de menor tamaño habitualmente atendidos por MR1.
En sentido contrario, una mayor necesidad de transportar diésel desde Asia hacia mercados occidentales podría incrementar la demanda de tanqueros LR en los mercados orientales.
Por MundoMaritimo
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