La Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) de Guatemala efectuó la entrega de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal 2018, los cuales van dirigidos a trabajadores portuarios, gobierno y municipalidades del departamento, según informó PrensaLibre.

De acuerdo con las autoridades portuarias el monto entregado se cifró en US$ 6.872.798,20, lo que refleja una reducción de US$ 4.143.843,20 en comparación a 2017, cuando se otorgaron US$ 11.115.910,15.

El gerente de la Empornac, Cesar Meza, señaló que la baja en las utilidades se debe a la inversión efectuada el año pasado, donde se compró maquinaria para suplir la que se encontraba en mal estado. De igual forma destacó que se invirtió en la reparación de remolcadores y se recuperó la entrega de una bonificación de US$ 1.294,95 a la clase trabajadora.

El ejecutivo aseguró que de no haberse ejecutado las compras los números superarían la cifra del 2018, pero que dudosamente las operaciones hubiesen culminado con el éxito en que se hicieron, donde se atendieron más de 8 millones de toneladas lo que representa movimientos de al menos 570 mil TEUs, posicionando a la portuaria como una de las mejores en la región centroamericana.

“Ha sido una de las administraciones que más ha invertido en maquinaria y equipo en los últimos años, también se refuerza el área de talleres para que los equipos tengan el mantenimiento adecuado. Esperamos que la empresa no vuelva a caer en una situación que ponga en riesgo la operatividad” afirmó.

Detalle de utilidades

El gobierno de Guatemala recibirá por parte de la portuaria lo equivalente al 7% de las utilidades, lo que se traduce en US$ 481.095, en tanto que las municipalidades de Izabal les corresponden un 5 por ciento a Puerto Barrios y 2.5% los restantes cuatro municipios.

En números se refleja utilidades en los siguientes ítems: Reserva operaciones normales con US$ 1.580.743,59; Reserva para inversiones con US$ 1.580.743,59; Reserva legal con US$ 343.639,91; Trabajadores de la empresa US$ 1374559,64; Plan de prestaciones de la empresa con US$ 481.095,87; Municipalidad de Puerto Barrios con US$ 343.639,91; Municipalidad de Livingston con US$ 171.819,96; Municipalidad de El Estor con US$ 171.819,96; Municipalidad de Los Amates con US$ 171.819,96; Municipalidad de Morales con US$ 171.819,96. El total de utilidades alcanzó a los US$ 6.872.798,21

Víctor Manuel Pérez, uno de los trabajadores portuarios -beneficiario de la entrega de recursos- señaló que las utilidades representan un oasis económico familiar, pues indica que los recursos son invertidos en el estudio de sus hijos y en el hogar.

Y añadió que durante 37 años que ha laborado en la portuaria, la misma ha sufrido varios cambios, pero que las inversiones en maquinaria eran necesarias para que no se llegara a colapsar especialmente en el área operativa. “La situación cada día esta difícil pero afortunadamente existen estos beneficios que nos ayudan a equilibrar nuestra economía” puntualizó.

Por MundoMaritimo