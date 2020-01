A la luz de los cambios regulatorios recientes, Gard espera que el muestreo y el análisis del fueloil de bajo contenido de azufre (VLSFO) reciba mayor atención. Dado el costo relativo de los componentes de los combustibles, también espera que los proveedores mezclen los combustibles para lograr un contenido máximo de azufre cercano al máximo legal.

Entonces ¿Cómo los combustibles serán probados por los proveedores y compradores bajo contratos de venta y por las autoridades para determinar que cumplan con MARPOL?

Tim Moss y Daniel Sheard de Brookes Bell explicaron a Gard la metodología para evaluar los resultados de las pruebas de los combustibles bajo las especificaciones ISO 8217, incluyendo el contenido de azufre. Según indican, una muestra probada en diferentes laboratorios o probada varias veces en el mismo laboratorio producirá inevitablemente resultados de prueba con pequeños grados de diferencia. Para tratar estas variaciones, la ISO 8217 se refiere a la ISO 4259 "Petróleo y productos relacionados - Precisión de los métodos de medición y resultados".

La ISO 4259 exige que el proveedor no obtenga un resultado de prueba que supere el valor límite de especificación requerido. Por el contrario, para el receptor un único resultado de prueba por encima del límite de especificación, pero por debajo del "límite más 0,59R" significa que se ha cumplido con la especificación.

Clarifican además que para el fletador o Armador que ha comprado el combustible, el contenido de azufre a 0,53% cumple con el límite de confianza del 95%. Esto significa que un solo resultado de prueba que muestre un contenido de azufre de hasta 0,53% puede ser considerado por el comprador como evidencia aceptable de que se ha cumplido con la especificación ISO 8217.

Por otra parte, el proveedor no puede representar el combustible como conforme a menos que sus propios resultados de prueba muestren un contenido de azufre no superior al 0,50%. Para el productor/proveedor de búnker, la OMI recomienda que el objetivo de mezcla no sea el límite de azufre real, sino el límite menos un margen de seguridad apropiado.

Para que el productor/proveedor de búnker se asegure de que el producto cumple con el límite de especificación con un 95% de confianza, el objetivo de mezcla debe ser el límite menos 0,53%. Esto significa que, para el proveedor, el objetivo de VLSFO debe ser el 0,47%.

Procedimientos de verificación de fueloil

En la reunión del MEPC 74 celebrada en mayo de 2019, la OMI aprobó enmiendas a los procedimientos de verificación de las muestras de fueloil extraídas de conformidad con el Anexo VI del MARPOL, las que aún no han entrado en vigor, ya que no han sido aprobadas aún. Éstas indican dos nuevas muestras reglamentarias: "la muestra de fueloil en uso en un buque" y "la muestra de fueloil destinado a ser utilizado o transportado para su uso a bordo de ese buque".

En comparación con la actual "muestra entregada por MARPOL", la muestra de fueloil que acompaña a la nota de entrega de combustible (BDN) y que se utiliza para verificar el contenido de azufre del fueloil suministrado a un buque, serán utilizadas por el Control del Estado del Puerto para verificar el contenido de azufre del combustible actualmente en uso o que será utilizado por el buque.

Procedimiento de prueba de "muestras en uso" y "a bordo"

De acuerdo con estos nuevos procedimientos, "Se considerará que la muestra cumple los requisitos siempre que el resultado del ensayo del laboratorio no exceda el límite de especificación +0,59R (donde R es la reproducibilidad del método de ensayo) y no sea necesario realizar más ensayos". Esto significa que las muestras en uso y a bordo tomadas por el Control del Estado del Puerto se considerarán aceptables si el resultado de la prueba de contenido de azufre no supera el 0,53%. Por lo tanto, las normas de verificación de las muestras en uso y a bordo deben coincidir con el método de análisis recomendado para su aplicación en el contrato de venta.

Procedimiento de prueba de las muestras de fueloil

El Apéndice VI enmendado contiene un procedimiento diferente, sin embargo, para probar la muestra entregada por MARPOL, esta se analizará sin tener en cuenta la reproducibilidad (R) del método de ensayo. Esto significa que no habrá ningún margen de prueba y, por lo tanto, el resultado de la prueba de una muestra suministrada por MARPOL (promedio de dos pruebas realizadas por el mismo laboratorio) no deberá superar el 0,50% m/m de azufre, en otras palabras, un "límite duro". Un resultado de prueba superior al 0,50% proporcionará pruebas de control por el Estado Rector del Puerto de que el combustible suministrado no cumple con el límite de azufre y que, por lo tanto, el BDN no es exacto.

Riesgo de incumplimiento

Las enmiendas garantizan la aplicación de un límite de confianza del 95% para equilibrar las variaciones de las pruebas relacionadas con las pruebas de las "muestras en uso" y "a bordo" y, por lo tanto, ayudarán a garantizar que los operadores de los buques no se vean injustamente penalizados por excesos marginales en el contenido de azufre debido a factores que escapan a su control.

Sin embargo, en lugar de tomar y probar muestras en uso o a bordo, las autoridades también pueden optar por probar la muestra entregada por el MARPOL. Por lo tanto, si un productor/proveedor de combustible ha mezclado un combustible sin aplicar una seguridad adecuada para controlar su margen en el contenido de azufre, en la práctica existe la posibilidad de que un combustible que cumple con la especificación de ISO 8217 y el Anexo VI de MARPOL en virtud del contrato de venta pueda ser considerado no conforme cuando se vuelva a probar, pese, a que se puede considerar que el propietario del buque ha actuado de buena fe y con confianza en el límite de confianza del 95%, siempre que el resultado de la prueba inicial en el punto de venta haya mostrado un contenido de azufre de 0,53% o menos.

Para los compradores, incluyendo a los fletadores, si un análisis de laboratorio muestra un contenido de azufre superior al 0,53%, el combustible debe considerarse fuera de especificación en el contrato de venta y el proveedor puede recurrir a él.

