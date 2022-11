El mundo ha superado la pandemia de coronavirus, excepto China. Mientras el Presidente Xi Jinping se embarca en su tercer mandato, se mantiene firme en la política de Cero Covid. Algunas de las mayores ciudades del país, como Guangzhou, están sometidas a restricciones, y se gastan millones en pruebas de hisopado y se utilizan recursos para rastrear los casos individuales uno tras otro, señala un reporte de BRS Dry Bulk.

A principios de 2022, se entiende que el objetivo del Presidente Xi es expandir la economía china a un ritmo de alrededor del 5%. Pero las tendencias subyacentes, como el envejecimiento demográfico, el fuerte endeudamiento y el descenso del crecimiento de la productividad, hacían que ese objetivo fuera una orden difícil de cumplir. El último clavo en el ataúd fue la última oleada de cierres que limitan la producción de las fábricas y aplazan las actividades de compra y venta en las principales provincias durante períodos prolongados. Los gobiernos locales se han visto sobrecargados por los costos de la prevención de la pandemia y se están quedando sin dinero. Según una estimación de Joerg Wuttke, presidente de la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China, la factura de una sola ronda de pruebas en toda la ciudad de Shanghái fue de unos US$30 millones.

Así se tiene que el ferviente compromiso de China con el Cero Covid, ha sido uno de los principales factores que ha cobrado un alto precio al comercio mundial. Normalmente, en esta época del año, los envíos de contenedores se disparan desde "la fábrica del mundo", China, para cubrir la demanda de la temporada navideña en otras partes del mundo, principalmente - América y Europa que están experimentando tarifas de inflación récord este año.

A los productores chinos les resulta difícil producir en medio de la escasez de mano de obra, la restricción del transporte por carretera y la debilidad de la actividad económica. Los fabricantes están luchando con la acumulación de existencias y los exportadores están recibiendo menos pedidos. El desplome puede observarse en las tarifas de contenedores spot.

Mientras tanto, el Baltic Dry Index (BDI), que registra el costo del transporte de productos graneleros, se está llevando la peor parte. El BDI, que alcanzó el nivel de 5.600 en octubre de 2021, ha sufrido una caída del 66% en 12 meses, hasta alcanzar los 1.900 en el mismo periodo de este año.

Sin embargo, hay buenas noticias

Estas son que la economía china ha repuntado a un ritmo más rápido de lo esperado en el tercer trimestre, según indican las cifras oficiales. La tasa de crecimiento económico de China repuntó hasta el 3,9% anual en el tercer trimestre finalizado en septiembre, superando la escasa tasa de crecimiento del 0,4% del segundo trimestre finalizado en junio. Aunque el anuncio se produjo tras la reunión clave del Congreso del Partido Comunista en octubre, Segú BRS Dry Bulk esto no devolverá el terreno perdido en el mercado de graneles.

Según se informa, el país ha suavizado sus duras restricciones de su política Cero Covid, incluso cuando los casos a nivel nacional siguen una tendencia al alza. La flexibilización de las restricciones, la reducción de la congestión, la disponibilidad de mano de obra y el repunte de las actividades industriales han ido añadiendo impulso gradualmente, pero las correcciones generales tardarán un poco en reflejarse en los sentimientos del mercado.

El miedo, la principal barrera

Con la vista puesta en 2023, no cabe duda de que China desvelará un importante plan de estímulo tras la reunión del partido comunista para compensar los golpes económicos de los cierres y la crisis inmobiliaria. Pero si lo hace, no hay claridad en cuanto a la magnitud, la eficacia y el tiempo que tardará el país en aplicar los cambios. Con el sector inmobiliario, las acciones y el yuan renminbin, que constituyen los tres componentes principales del patrimonio total de un ciudadano chino de clase media, en caída libre desde hace un año, el apetito o la confianza para futuras inversiones o el consumo también disminuyen.

En definitiva, los responsables políticos de China están priorizando claramente el control del Covid sobre la mejora de la economía. Eso incluso teniendo en cuenta que Pekín publicó recientemente una lista de 20 medidas para perfeccionar su política de Covid-19, estableciendo cambios que podrían interpretarse como una relajación de sus normas. Para BRS Dry Bulk, sin embargo, esto no será realidad hasta que no se observen los siguientes elementos: 1) la eliminación del "código sanitario" tricolor, que sirve de pase de entrada a los lugares de trabajo, los restaurantes, los transportes y la mayoría de los edificios públicos, 2) fin de la obligatoriedad de las pruebas masivas de PCR y 3) cierre de instalaciones de cuarentena en todo el país (no sólo intervenciones puntuales), será prematuro deducir el fin a la política de "Cero-Covid", que podría reimponerse fácilmente.

Esto significa que, aunque relajados (en términos relativos), es probable que persistan las perturbaciones relacionadas con Covid en torno a la eficacia de las vacunas chinas y que desafíen la reactivación de las actividades económicas durante el próximo año. De hecho, los mensajes contradictorios podrían introducir más confusión. Por ejemplo, el pasado lunes se extendió el rumor de que Shijiazhuang, una pequeña ciudad a 260 km de Pekín, se convertiría en un caso de prueba para la reapertura de China, pero en lugar de sentimientos de euforia y alivio, se informó de que la especulación fue recibida con alarma por la mayoría de la ciudad de 11 millones de habitantes.

Por desgracia, esto pone de manifiesto una de las principales barreras para que China se una al resto del mundo en la convivencia con el Covid-19: el miedo al virus. Desde 2020, el gobierno y las autoridades locales han recalcado repetidamente a su población que el Covid-19 era tan perjudicial que era necesario cerrar el país para combatirlo. De hecho, la capacidad de aplicar tales medidas fue promocionada por los líderes chinos como la única ventaja política de China sobre sus pares occidentales. Está claro que el ajuste requerirá algo más que un cambio de retórica y un giro de 180 grados en la mentalidad.

Por MundoMarítimo