El mercado de contenedores vivió en julio uno de sus meses más activos, con 16,6 millones de TEUs transportados a nivel global, apenas 20 mil menos que el récord de mayo. A primera vista, las cifras sugieren un sector robusto, pero la tendencia de fondo revela señales de enfriamiento.
“Julio fue el segundo mes más activo de la historia, con un alza interanual de 5,1% que extiende a 24 meses consecutivos el crecimiento del comercio de contenedores”, señala Simon Heaney, gerente senior de Investigación de Contenedores en Drewry. Sin embargo, advierte que las comparaciones interanuales ya no son un indicador tan fiable de la fortaleza del mercado debido a la inestabilidad geopolítica.
Según Heaney, el análisis de la media móvil de 12 meses muestra que el comercio global de contenedores alcanzó un punto de inflexión en abril, iniciando una trayectoria descendente. En julio de 2025, el crecimiento anualizado cayó a 4,9%, frente al 6,5% registrado a fines de 2024. Esta moderación, señala, evidencia cómo los flujos comerciales se están reconfigurando bajo la influencia de la política económica y arancelaria de Estados Unidos, lo que impacta directamente en la dinámica de la demanda y en la redistribución de volúmenes en rutas clave.
Impacto de la política arancelaria no cesa…
Las decisiones de la Casa Blanca han añadido incertidumbre. El presidente Donald Trump firmó en agosto una orden ejecutiva que impone aranceles de 15% a las importaciones desde Japón, incluidos los bienes automotrices, con carácter retroactivo. Al mismo tiempo, Washington busca cerrar acuerdos con Corea del Sur y la Unión Europea, aunque estos últimos han reaccionado con fuertes objeciones a la extensión de los gravámenes sobre metales.
“El objetivo de reducir la dependencia estadounidense de bienes extranjeros no parecía incluir un perjuicio directo a sus exportadores, pero los datos muestran lo contrario”, afirma Heaney. Según las cifras de CTS, en los primeros siete meses del año las importaciones de Norteamérica crecieron apenas 0,9%, mientras que las exportaciones retrocedieron 2%.
Drewry, en tanto, proyecta una desaceleración más pronunciada: el crecimiento del manejo portuario global sería de 3,3% en 2025 y difícilmente supere el 1% en 2026
El panorama se complejiza aún más con la entrada en vigor, a partir del 14 de octubre, de los gravámenes portuarios de la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR) a buques vinculados con China. “Las líneas navieras- las más afectadas por esta política- ya están realizando ajustes para minimizar su exposición a estos gravámenes”, explica Judah Levine, jefe de Investigación en Freightos.
“Las líneas navieras están reemplazando buques construidos en China en los servicios hacia EE. UU. antes de la entrada en vigor de las tasas de la USTR. Este proceso no implica necesariamente menor capacidad, pero sí genera disrupción con potencial de impactar la evolución de los fletes”, explica por su parte, Peter Sand, analista jefe de Xeneta. Como ejemplo, indica que Gemini Cooperation retirará 60.000 TEUs de capacidad distribuidos en seis buques de origen chino en su servicio ´’US2’, que conecta Lejano Oriente con ambas costas de EE. UU.
Tarifas spot: repunte en medio de la inestabilidad
Las tarifas spot en la ruta Transpacífico experimentaron un repunte reciente tras semanas de caídas. De acuerdo con Freightos, los precios aumentaron más de 20% a inicios de septiembre, ubicándose en US$2.163/FEU hacia la Costa Oeste de EE. UU. y en US$3.240/FEU para la Costa Este. Pese a esta alza, los niveles siguen siendo apenas un tercio de los registrados hace un año.
El incremento responde a un repunte temporal de la demanda antes de la Semana Dorada en China y a un mayor número de cancelaciones de servicios. Sin embargo, la demanda general de importaciones hacia EE. UU. continúa debilitándose. En paralelo, en la ruta Asia-Europa las tarifas cayeron 11% en la última semana, hasta US$2.540/FEU.
Por MundoMarítimo
Disrupción en el Mar Rojo impulsa tarifas en rutas clave e impacto afectaría indirectamente a Sudamérica
China responde a política arancelaria estadounidense y comienza a diversificar sus fuentes de importación
3713 compañías registradas, 50 países, 78 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.