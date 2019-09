Petroecuador adjudicó la exportación de 1.080.000 +/-5% barriles de crudo Napo de 17° API, a la empresa Repsol Trading S.A. - dedicada a la refinación y comercialización de hidrocarburos- que ofertó un diferencial de (-3.17). Esto tras la apertura de oferta, a la que asistieron autoridades de la Gerencia de Comercio Internacional, de la Jefatura de Control y Lavado de Activos de EP Petroecuador, representantes de la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (EP Flopec) y de las compañías participantes.

Un aspecto por destacar es que esta operación permite que luego de cinco años, Ecuador retome la venta de crudo Napo, bajo la modalidad de venta spot en el mercado internacional. Este mecanismo de comercialización de crudo permite obtener un mejor precio para el petróleo, según las condiciones del mercado.

Planificación de exportaciones

De acuerdo con los términos y condiciones del concurso, el volumen ofertado se exportará en 3 cargamentos de 360.000 barriles, que serán entregados durante el período de septiembre a octubre de 2019.

Desde Petroecuador recalcaron que esta venta de crudo Napo estará regida bajo el marcador de crudo, West Texas Intermediate (WTI). Dicho crudo es considerado como pesado, por lo que su precio en el mercado internacional es menor en comparación con el WTI.

Cabe recordar que en el marco de este concurso, Petroecuador invitó a 53 empresas calificadas en el Registro de Proveedores de la Gerencia de Comercio Internacional, de las cuales se presentaron diez excusas y doce ofertas de las empresas: Arkham S.A., China Zhenhua Oil CO. LTD., Core Petroleum LLC., Empresa Nacional de Petróleo (ENAP), Glencore LTD., Petrochina International CO. LTD., Phillips 66 Company, Trafigura PTE. LTD., Repsol Trading S.A., Unipec America INC., Valero Marketing and Supply Company y Vitol INC.

Por MundoMaritimo