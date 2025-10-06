Aunque no posee la escala de Brasil, Australia o Indonesia, Perú se destaca por su capacidad de diversificar el suministro global de minerales. Según el último informe BRS Weekly Dry Bulk, “con recursos críticos que incluyen mineral de hierro, concentrados de cobre y roca fosfática, el país actúa como proveedor flexible para Asia, particularmente China, llenando los vacíos de suministro cuando los principales productores tienen problemas y proporcionando diversificación estratégica en cadenas de commodities sensibles, en beneficio de los graneleros. “Esta diversificación permite al país mantener la actividad de buques Supramax y Panamax incluso cuando los mercados de un commodity caen, indica el informe que añade que “mientras Brasil depende casi enteramente del mineral de hierro y Chile está atado al cobre, la canasta diversificada de Perú proporciona un colchón incorporado”.
En el contexto regional, Perú mantiene un rol de mediano nivel en exportaciones. Entre enero y septiembre de 2025, se ubicó “segundo en exportaciones de mineral de hierro con 12 millones de toneladas, muy por detrás de los 2.865 millones de toneladas de Brasil, pero por delante de Chile, Venezuela y Uruguay,” y en concentrados de cobre despachó “7 millones de toneladas, casi el 38% del total regional”. Además, lidera la exportación de fosfatos con 3,8 millones de toneladas, consolidando su ventaja en este rubro. Esta combinación de hierro, cobre y fosfatos conecta al país con los ciclos globales de acero, transición energética y agricultura, ofreciendo “una resiliencia estructural que exportadores de un solo commodity como Brasil y Chile no pueden replicar fácilmente”.
Diversificación portuaria
El patrón portuario peruano refleja esta diversificación y especialización. Los concentrados de cobre se canalizan principalmente por Matarani e Ilo, mientras que el hierro se concentra en San Nicolás y los fosfatos casi exclusivamente en Bayóvar (costa norte de Perú). Como explica el informe, “esta combinación de logística diversificada para el cobre y flujos de mineral de hierro y fosfatos altamente concentrados destaca tanto la resiliencia como la vulnerabilidad del sistema portuario de Perú.”
No obstante, 2025 ha exhibido un freno en las exportaciones, con un total de 27,3 millones de toneladas en los primeros nueve meses, “un descenso del 123% interanual,” afectadas por protestas, interrupciones operativas y retrasos debido a normativas. La implementación del programa REINFO (Registro de Formalización de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala) y la extensión del registro en 2024 han generado críticas por perpetuar la informalidad. Además, bloqueos en corredores mineros y problemas en los puertos de Callao y Matarani han limitado los embarques.
Embarques por tamaño de buque
El desempeño por segmentos de tamaño muestra tendencias mixtas. Los embarques en Capesize, casi exclusivamente de hierro, cayeron un 30% hasta 11,1 millones de toneladas, “reflejando la menor demanda de acero en China, altos inventarios y una desaceleración de la construcción, agravados por retrasos en permisos y protestas recurrentes”. En tanto, los buques Panamax se beneficiaron de los embarques de fosfatos hacia Estados Unidos, aumentando un 6,6% hasta 975.000 toneladas. Por otro lado, en los Supramax, los embarques de los tres productos sumaron 7,5 millones de toneladas, con concentrados de cobre como ancla, “incrementando un 3% interanual hasta 5 millones de toneladas”, mientras que los fosfatos agregaron 1,8 millones de toneladas. Por último, los buques Handysize mostraron una ligera contracción del 2,1% hasta 3,2 millones de toneladas, con cobre estable y fosfatos en retroceso.
Perú y la proyección de sus ventajas estratégicas
La posición geográfica de Perú refuerza su atractivo logístico, con rutas más cortas hacia Asia que sus pares regionales: “Perú–China promedia unas 9.800 millas náuticas frente a 10.200 desde Chile y 11.300 desde Brasil.” Esta ventaja, sumada a su diversificación y la oportunidad de rutas backhaul (viaje de retorno con carga) hacia China, Japón y Corea del Sur, refuerza su papel como proveedor estratégico, a pesar de su menor escala.
Mirando hacia adelante, el informe subraya que “más de 80 proyectos de exploración y 11 minas importantes por un valor cercano a 8.000 millones de dólares están en carpeta” y que la ejecución de reformas regulatorias y la formalización de la minería serán decisivas. La elección de 2026 podría ser el momento crítico para determinar si Perú logra convertir su potencial mineral en un flujo exportador confiable o continúa limitado por conflictos y demoras estructurales.
